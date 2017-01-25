Стоит ли верить рекламе полезных продуктов? Разберемся

Все ли продукты, которые предлагает нам реклама, действительно полезны? Каждый из нас, конечно, старается покупать полезные продукты питания. Но очень часто наше представление об их пользе строится на рекламных роликах и больше ни на чем. А действительно ли это полезно, объясняет "МК-Латвия" .

Соусы к салатам, обезжиренные продукты и прочее

Никто, конечно, не станет спорить с тем, что салаты полезны, особенно если делать их из свежих овощей и фруктов. Но мало кто станет есть просто нарезанные овощи, без соуса. Тем более что в любом магазине их огромный выбор. И многие названия знакомы нам благодаря все той же рекламе. Но что мы обнаружим, если прочтем состав? В списке ингредиентов практически любого соуса можно найти сахар, трансжиры, синтетические ароматизаторы, идентичные натуральным. Полезно ли все это для нашего организма?

Низкоуглеводные продукты

Диеты, основанные на использовании в пищу таких продуктов, в последнее время стали весьма популярными. Естественно, предложение не отстает от спроса, и на рынке пищевых продуктов появилось немало различных низкоуглеводных «перекусов», в том числе – чипсов и печенья.

Если вы поинтересуетесь их составом, то вряд ли вообще найдете какие-либо натуральные вещества – один лишь сбалансированный набор химических ингредиентов.

Обезжиренные продукты

Люди, следящие за своим весом, стараются покупать продукты с меньшим процентом жирности или совсем обезжиренные. Казалось бы, это правильно. Но есть одно небольшое уточнение: такие продукты вместе с жиром теряют и свой вкус. И чтобы покупатели ели их с удовольствием, производители идут на хитрость, добавляя в обезжиренные продукты сахар или синтетические подсластители. Таким образом, польза для организма выходит сомнительной.

Консервированные соки

Конечно, натуральные соки – вещь очень полезная для организма. Но сохранять их без потери витаминов долгое время – дело непростое, и потому консервированные натуральные соки стоят очень дорого. То же, что под названием «сок» нам показывают в рекламе, чаще всего является соковым концентратом на основе фруктов или, в самом худшем варианте, «соковым напитком», в котором нет вообще никаких натуральных компонентов, а покупатель платит за воду, сахар и лимонную кислоту. Ну, еще за «ароматизаторы, идентичные натуральным».



Фитостеролы

Если вы следите за уровнем холестерина в крови, то, конечно, знаете, что такое фитостерины (фитостеролы). Это натуральные вещества растительного происхождения, которые производители вводят в животные жиры, пищевые добавки и сухие завтраки. И они действительно помогают снижать уровень холестерина в крови. Но при этом они оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, о чем знают далеко не все.

Маргарин

Этот продукт многие ошибочно считают растительной (и потому менее вредной) альтернативой животным жирам и сливочному маслу. На самом же деле маргарин давно представляет собой смесь рафинированных гидрогенизированных растительных масел с разнообразными химическими веществами и иногда с добавкой животных жиров, чаще всего китового жира. Приятный вкус и цвет маргарину обеспечивают химические добавки.

И конечно, животный или растительный натуральный жир предпочтительнее, чем химический маргарин. Ведь маргарин содержит трансжиры, которые наш организм не может усвоить. Известно, например, что люди, переключившиеся со сливочного масла на маргарин, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Спортивные напитки

Казалось бы, продукты, выпускаемые специально для спортсменов, однозначно должны быть полезными для организма. Но так ли это на деле?

Спортивные напитки созданы для того, чтобы поддерживать организм во время высоких физических нагрузок. И потому они содержат повышенный уровень сахара и электролитов. Для спортсменов это действительно полезно (и то не в любой ситуации). Но обычный человек редко подвергает свой организм таким тяжелым нагрузкам, так зачем ему лишний сахар и соль? Лучшим напитком, идеально утоляющим жажду, в обычной ситуации остается обыкновенная чистая вода.