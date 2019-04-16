Спирулина - суперпродукт для вашего здоровья

В распоряжении человечества есть продукты, обладающие совершенно уникальными свойствами. Они не только содержат в себе полный состав питательных веществ, витаминов и микроэлементов, но и обладают лечебными свойствами. Такие продукты называют суперфудами. Один из них - спирулина, одноклеточная сине-зелёная водросль.

Состав и свойства спирулины

Благодаря своему составу, спирулина применяется в диетологии, терапии, косметологии.

Спирулина содержит почти 70% белка, в её составе есть целый набор необходимых человеку аминокислот, которые замедляют процессы старения, повышают иммунитет, а также участвуют в очищении организма от токсинов и тяжёлых металлов.

Полезные свойства спирулины делают её поистине суперпродуктом. Область применения этой биодобавки чрезвычайно широка.

Кому полезна спирулина

Здоровые люди могут использовать ее для пополнения своего рациона необходимыми веществами. В настоящее время мало кто может быть уверен в полезности и полноценности своего повседневного питания, поэтому большинство людей годами живут в состоянии дефицита белка, витаминов и микроэлементов. В частности, это касается железа и йода. От недостатка этих важнейших элементов страдает почти 90% населения планеты.

Спирулина повышает выносливость, укрепляет иммунитет, улучшает работу мозга, а ее питательная ценность даст фору любому продукту животного происхождения. Соответственно, она полезна при высоких физических и умственных нагрузках.

Спирулина выручит вегетарианцев и веганов, став для них доступным источником белка. Благодаря тем же свойствам, водоросль поможет при снижении веса. Белок, содержащийся в спирулине, легко и полностью усваивается, создает чувство сытости без тяжести в желудке. Кроме того, спирулина улучшает деятельность всей пищеварительной системы и налаживает обменные процессы, что также способствует лёгкому и комфортному снижению веса.

Спирулину используют в терапии многих заболеваний, так как она способна улучшать состав крови, укреплять сосудистую стенку, снижать уровень сахара и холестерина, улучшать регенерацию тканей.

Водоросль можно рекомендовать к применению при:

-послеоперационных состояниях для ускорения реабилитации

- заболеваниях сосудов

- обменных нарушениях

- для профилактики онкологических заболеваний и улучшения состояния после химиотерапии.

- заболеваниях ЖКТ

- заболеваниях костей и суставов

- переутомлении и заболеваниях нервной системы

И это далеко не полный список проблем, в решении которых может помочь спирулина.

Нельзя не сказать о применении этой уникальной водоросли в косметологии. Спирулину широко используют в омолаживающих масках, причем эффект, как говорится, «на лицо». Добавляют её и в шампуни, делают обёртывания для тела.

При выборе спирулины нужно безусловно отдавать предпочтение той, которая высушена естественным способом, бережно, без нагревания и прессования.

Не все производители соблюдают эти условия. А способ сушки влияет на состав и качество конечного продукта.

У спирулины как абсолютно натурального продукта совсем немного противопоказаний, но всё же, при наличии серьёзных заболеваний, перед применением спирулины нужно проконсультироваться с врачом.

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