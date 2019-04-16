ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Спирулина - суперпродукт для вашего здоровья
Агнесса ЛИ   
16 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

default

В распоряжении человечества есть продукты, обладающие совершенно уникальными свойствами. Они не только содержат в себе полный состав питательных веществ, витаминов и микроэлементов, но и обладают лечебными свойствами. Такие продукты называют суперфудами. Один из них - спирулина, одноклеточная сине-зелёная водросль.

Состав и свойства спирулины

Благодаря своему составу, спирулина применяется в диетологии, терапии, косметологии.
Спирулина содержит почти 70% белка, в её составе есть целый набор необходимых человеку аминокислот, которые замедляют процессы старения, повышают иммунитет, а также участвуют в очищении организма от токсинов и тяжёлых металлов.

Полезные свойства спирулины делают её поистине суперпродуктом. Область применения этой биодобавки чрезвычайно широка.

спирулина свойства

 

Кому полезна спирулина

Здоровые люди могут использовать ее для пополнения своего рациона необходимыми веществами. В настоящее время мало кто может быть уверен в полезности и полноценности своего повседневного питания, поэтому большинство людей годами живут в состоянии дефицита белка, витаминов и микроэлементов. В частности, это касается железа и йода. От недостатка этих важнейших элементов страдает почти 90% населения планеты.
Спирулина повышает выносливость, укрепляет иммунитет, улучшает работу мозга, а ее питательная ценность даст фору любому продукту животного происхождения. Соответственно, она полезна при высоких физических и умственных нагрузках.
Спирулина выручит вегетарианцев и веганов, став для них доступным источником белка. Благодаря тем же свойствам, водоросль поможет при снижении веса. Белок, содержащийся в спирулине, легко и полностью усваивается, создает чувство сытости без тяжести в желудке. Кроме того, спирулина улучшает деятельность всей пищеварительной системы и налаживает обменные процессы, что также способствует лёгкому и комфортному снижению веса.

Спирулину используют в терапии многих заболеваний, так как она способна улучшать состав крови, укреплять сосудистую стенку, снижать уровень сахара и холестерина, улучшать регенерацию тканей.

Водоросль можно рекомендовать к применению при:

-послеоперационных состояниях для ускорения реабилитации
- заболеваниях сосудов
- обменных нарушениях
- для профилактики онкологических заболеваний и улучшения состояния после химиотерапии.
- заболеваниях ЖКТ
- заболеваниях костей и суставов
- переутомлении и заболеваниях нервной системы

И это далеко не полный список проблем, в решении которых может помочь спирулина.
Нельзя не сказать о применении этой уникальной водоросли в косметологии. Спирулину широко используют в омолаживающих масках, причем эффект, как говорится, «на лицо». Добавляют её и в шампуни, делают обёртывания для тела.

При выборе спирулины нужно безусловно отдавать предпочтение той, которая высушена естественным способом, бережно, без нагревания и прессования.

Не все производители соблюдают эти условия. А способ сушки влияет на состав и качество конечного продукта.
У спирулины как абсолютно натурального продукта совсем немного противопоказаний, но всё же, при наличии серьёзных заболеваний, перед применением спирулины нужно проконсультироваться с врачом.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

 