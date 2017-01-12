Советы диетолога: как похудеть после праздников без вреда для здоровья

Встав после праздников на весы, многие испытывают прилив не самых положительных эмоций. Это расплата за многодневный гастрономический беспредел. Можно ли вернуться в форму? Диетологи говорят: вполне. А все правила объяснит "МК-Латвия" .

Эффективный разгрузочный день - то что нужно после праздников

Среди причин, по которым человеку стоит устроить себе разгрузочный день, есть и традиционно праздничная: много дней по какому-то поводу нарушались «режим с гигиеной». То есть привычный тип питания. Это как раз то, что мы делаем в Новый год: едим много, едим сытно, едим необычно, едим без повода и без графика. Естественно, все органы пищеварения в это время работают на пределе возможностей, а организм, которому совершенно не нужно такое количество еды, просто вынужден накапливать лишние граммы и килограммы.

После праздников пищеварительная система нуждается в отдыхе. Для этого подойдет короткая разгрузка

Если все это – про вас и закономерный результат отражается на весах, после праздников есть смысл попытаться вернуться в форму, устроив себе специфическую разгрузку (не путать с чистками). Речь идет о коротких диетах, которые принципиально отличаются от нашего привычного рациона.

По словам диетолога Анны Белоусовой, не все, что мы понимаем под выражением «разгрузочный день», полезно и возможно для каждого человека.

Язвенник не может сидеть на яблоках, а диабетик на кефире. Но есть несколько классических вариантов разгрузочных диет, которые в принципе подходят всем.

Например, рисово-компотная: 2 стакана отварного риса без соли и компот из сухофруктов.

Другой вариант – бессолевая разгрузка: едим всё без соли. Это хорошо для людей с гипертонией, болезнями сердца, для тех, кто как раз в праздники злоупотреблял соленьями и маринованными продуктами.

Есть мягкая творожная разгрузка: 400–500 граммов творога (свежего!) в сочетании с чаем или компотом. Одного дня для разгрузки достаточно. Можно разгружаться 2 дня – один легче, другой сытнее. Или по 1 дню в неделю.

Заметного похудения после дня без соли или двух на компоте ждать не стоит. Оно возможно, но это будет результатом выведения жидкости из организма.

На самом деле смысл послепраздничной разгрузки вовсе не в снижении веса, а в том, чтобы система пищеварения наконец получила возможность расслабиться и отдохнуть.

Кроме того, это своего рода психологическая подготовка к возврату к прежнему, умеренному потреблению пищи.

То есть это разгрузка не для весов, а для желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы, а кроме того, для почек, сердца и сосудов. После лучше в течение недели придерживаться максимально здорового питания без излишеств, перекосов, экспериментов и спиртного.

А еще лучше – не неделю, а всегда. Разгрузочные дни – это еще и возможность перестроить свой рацион в пользу оздоровления.

Диетологи советуют:

устроить нечто вроде разгрузочного дня не по окончании каникул, а прямо 1 января. Вместо доедания остатков, которыми скорее всего забит холодильник, стоит перейти на сочетание белковой и растительной пищи: мясо + овощи (кроме картошки) или курица + зеленый салат. Все это в небольших дозах и без добавок в виде соусов, закусок, заправок и пр. Один такой день сам по себе будет неплохим способом привести организм в чувство после тяжелой рабочей ночи.

5 причин, по которым мы толстеем в праздники:

■ Подарки. Праздник – это повод подарить себе наконец что-нибудь вкусное, в чем приходилось отказывать много недель. Оно, вкусное, как правило, сладкое или жирное – уж точно не репа и не капуста. Все сытное, вкусное, необычное, экзотичное, редкое и замысловатое ставится на новогодний стол. В итоге – лишний вес.

■ Алкоголь. Спиртные напитки, даже если они несладкие, довольно калорийны, а кроме того, усиливают тягу к еде и вызывают задержку жидкости в организме, что тоже дает прибавку в весе.

■ Малоподвижный образ жизни. Когда на дворе зима, гулять не хочется. Хочется читать, спать, смотреть сериалы, сидеть в интернете. И параллельно есть. Разве не так выглядят новогодние каникулы?

■ Проблемы со стулом. Их вызывает обилие деликатесов и недостаток клетчатки на столе.

■ Перелет на самолете. Диетологи предупреждают: один полет дает задержку жидкости в организме до полутора литров!



Как избавиться от лишнего после каникул

Обычно за 8–10 дней праздников человек набирает в среднем 4–5 лишних килограммов.

Если он возвращается к прежнему режиму питания, эти праздничные кг постепенно уходят. Процесс небыстрый, так что придется запастись терпением. Однако можно вес чуть поторопить. Как, советует специалистпо снижению веса Сергей Обложко.

■ Во-первых, начинаем взвешиваться. Делаем это каждый день – не для того, чтобы плакать над результатом, а чтобы вернуть контроль над ситуацией.

■ Во-вторых, нужны легкие физические нагрузки, эквивалентные 30 минутам ходьбы в день. Они обладают прекрасным лимфодренажным эффектом. Нагрузкой могут быть, например, танцы, йога, велотренажер в легком режиме.

■ В-третьих, ухаживаем за телом. Сбросить вес позволяют такие приятные процедуры, как баня, сауна, массаж, а также обертывания, которые можно делать дома.

■ В-четвертых, конечно, надо следить за питанием. Идеальная тарелка человека, который хочет скинуть несколько килограммов, выглядит так: 60–100 граммов куриной грудки или любого другого нежирного мяса и 150–200 граммов сырых овощей. И так 4–5 раз в день через равные промежутки времени. Такое питание нормализует стул и ускоряет обменные процессы – то, что нужно после сытных вкусных праздников.

Разгрузка не для вас, если...

...вы умудрились в праздники питаться, как обычно.

...вы нормально себя чувствуете, нет никаких жалоб со стороны ЖКТ.

...вы практически не поправились.

...вы имеете хронические заболевания, однако не имеете желания сходить к врачу за разрешением поменять рацион.