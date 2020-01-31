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Соевое масло если и употреблять, то по чуть-чуть!
По инф. rosbalt.ru   
31 Января 2020 г.
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Из-за частого употребления соевого масла может возрасти риск развития аутизма, болезни Альцгеймера и различных психических расстройств. К такому выводу пришла группа зарубежных ученых, сообщает Endocrinology.

Соевое масло если и употреблять, то по чуть-чуть!

Исследователи провели эксперименты на мышах и выяснили, что масло влияет на гипоталамус.

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Ранее стало известно, что одной из причин развития болезни Альцгеймера является избыток половых гормонов в организме женщины во время беременности.

Болезнь Альцгеймера, как известно, не лечится (будем надеяться, что пока). Но ученые не опускают руки и проводят все новые исследования, чтобы приблизиться к решению этой задачи. Пока же грозный недуг можно только отодвинуть. И некоторые способы, оказывается, вполне реальны, чтобы внедрить их человеку в свою жизнь. Один из методов не поддаваться – быть социально активным. Это и приятно, потому что позволяет общаться и не отставать от жизни, и полезно. Так что вперед, кое-что ведь находится и в наших руках!

По инф. rosbalt.ru

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