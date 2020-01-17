Физкультура против Альцгеймера: понемногу, но каждый день

"РГ" сообщает: в Роспотребнадзоре назвали способ предотвратить болезнь Альцгеймера.

Для профилактики деменции физическая активность должна быть регулярной

Среди людей старше 65 лет примерно в 70% случаев развития деменции - приобретенного слабоумия - провоцирует болезнь Альцгеймера.

Пока не существует лекарств для эффективной борьбы с недугом, при котором человек теряет способность справляться даже с самыми простыми задачами.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что снизить риск развития заболевания на 50% можно, регулярно практикуя физическую активность. После 60 лет рекомендуется уделять упражнениям не менее 150 минут в неделю.

При этом каждая тренировка (умеренной интенсивности) должна длиться не менее десяти минут. Два раза в неделю следует заниматься и силовыми упражнениями.

Помимо физических нагрузок следует поддерживать социальную активность, регулярно тренировать мозг, высыпаться и развивать способность справляться со стрессами.

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