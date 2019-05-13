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Oт болезни Альцгеймера спасёт... кроссворд?
|Ксения ДАВЫДОВА
|13 Мая 2019 г.
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Прагматизм нашего времени заставляет многих людей пренебрежительно относиться к различному роду шарадам, кроссвордам, головоломкам. Считается, что с их помощью можно лишь заполнить свободное время.
Однако, новейшие исследования, проведённые совместно Институтом Альцгеймера и Исследовательским центром болезни Альцгеймера (Висконсин, США), показали, что это далеко не так. Результаты масштабного исследования были представлены на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Копенгагене, и они безоговорочно свидетельствуют в пользу положительного влияния игр, стимулирующих мышление, на профилактику болезней альцгеймеровского типа, кроссворды, шашки, шахматы, судоку и прочие «тренажёры мышления» позволяют не только скоротать досуг, но и способствуют защите наиболее подверженных патологии структур головного мозга и познавательных процессов. Учёные выявили, что люди, увлекающиеся головоломками, успешней проходят тесты на исследование памяти, способностей к усвоению информации и обучению.
Всё дело в том, что болезнь Альцгеймера напрямую связана с состоянием головного мозга человека. Она проявляется в прогрессирующей дегенерации нервных клеток мозга и нарушении межклеточных связей.
Течение болезни сопровождается расстройствами памяти с последующей утратой всех жизненно важных функции организма, что ведёт к летальному исходу. Именно локализация патологии заставила учёных предположить её взаимосвязь с интеллектуальными упражнениями.
В исследовании приняли участие более трёхсот человек средним возрастом шестьдесят лет. Здоровье испытуемых на момент исследования нарушено не было, но генетические тесты и изучение истории семьи выявляли предрасположенность к риску возникновения болезни Альцгеймера. Помимо клинической оценки, сканирования мозга и тестов познавательных способностей, учёные исследовали досуг участников эксперимента на предмет его интеллектуальной наполненности. Испытуемым предлагалось оценить частоту посещения ими выставок, музеев и т.п., а также периодичность разгадывания различных головоломок и участия в играх, требующих умственного напряжения. Результаты обследования выявили положительное влияние стимулирующих мышление занятий на умственные способности и снижение риска развития заболевания Альцгеймера.
Основной вывод экспертов: регулярные интеллектуальные занятия могут помочь в предотвращении болезни. А медикаментозное лечение закрепит результат, если лечащий врач-терапевт своевременно посоветует хорошего невропатолога с достаточным опытом.
Эксперты подчёркивают, что исследование, построенное на результатах наблюдений, не ставило своей целью определить причинно-следственную обусловленность процессов, происходящих в головном мозге испытуемых. Однако польза подобных изысканий для установления факторов риска деменции и снижения эффективности памяти несомненна. Сотрудник британского Центра Альцгеймера доктор медицины Лаура Фиппс, так комментирует результаты исследовании коллег из Висконсина: «Активное развитие мозга, по-видимому, формирует некий «когнитивный резерв», позволяющий организму эффективней сопротивляться патологическим процессам, вызываемым болезнью». Она отмечает: «Поскольку в исследовании принимали участие здоровые люди, результаты не могут напрямую свидетельствовать о предотвращении недуга при помощи чтения книг и разгадывания кроссвордов, но снизить риск деменции возможно, внедряя в повседневный распорядок идеи здорового образа жизни - сбалансированной диеты, физической активности, контроля веса и артериального давления, отказа от вредных привычек».
Основной положительный вывод исследования: здоровье человека - в его руках. Пусть интеллектуальные игры не заменяют здоровый образ жизни и физические упражнения, но они дают пожилым людям дополнительный шанс снизить риск неврологических заболеваний и надолго сберечь ясность ума.
Играйте на здоровье!
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