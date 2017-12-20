Праздничное меню можно сделать полезным, считают диетологи

Самым вредным для здоровья продуктом на новогоднем столе врачи считают жирный майонез. Как рассказала "РГ" главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, праздничное меню на Новый год лучше продумывать заранее: минимизировать количество жирной, слишком соленой и слишком сладкой пищи. К примеру, использовать в салатах не колбасу, а отварное мясо, увеличить долю овощей, сократить количество майонеза. Последним заправляют оливье, сельдь под шубой, другие салаты, добавляют при запекании курицы...
Полезные салаты и домашний карбонад
Попробуйте новые рецепты праздничных блюд вместо привычных салатов с майонезом и жареной курицы
- На самом деле, если говорить строго, нет вредных или полезных продуктов, все дело в их количестве. Чтобы уменьшить калорийность, лучше заменить майонез легким йогуртом, или приготовить заправку для салата самостоятельно, - говорит Антонина Стародубова. - Каждая хозяйка может сделать новогодний стол красивым, вкусным и полезным для здоровья. При этом порции должны быть небольшими. Сложите ладони вместе "лодочкой", как - будто хотите зачерпнуть воды. Вот примерно тот объем, который Вы можете съесть за один прием пищи на Новый год без последствий для организма.
Копчености, жирные салаты, жареное, запеченное мясо, бутерброды с красной икрой, торты... Вместе с алкоголем вся эта пища дает большую нагрузку на желудок, печень, сердечно-сосудистую систему.
Как снизить риск?
Во-первых, готовить блюда самостоятельно: вместо конфет и пирожных можно взбить легкий сметанный, фруктовый мусс на десерт, вместо колбасной нарезки - приготовить домашний мясной рулет или карбонад. Антонина Стародубова подчеркивает: не стоит готовить блюда в большем количестве, чем это необходимо. Ни в коем случае нельзя доедать новогодние салаты, которые неделю хранятся в холодильнике.
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