Попробуем испечь на Масленицу низкокалорийные блины?

Какую начинку для блинов лучше выбрать? Как долго они хранятся? Как сделать их более "здоровыми"? О об этом "РГ" рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Антонина Стародубова.
Низкокалорийные блины приготовить просто
Зачем отказываться от блинов на Масленицу? Лучше попробовать новые рецепты
"Лучше всего готовить блины самостоятельно. Незначительные изменения в рецепте позволят уменьшить содержание жиров, калорий и избежать ненужных добавок, - рассказала она. - В некоторых случаях к пшеничной муке добавляют ячневую, ржаную или гречневую муку, овсяные хлопья или пшенную крупу. Так можно значительно повысить содержание пищевых волокон. Это обеспечит чувство сытости без избытка калорий".
В целом, по словам Антонины Стародубовой, из-за высокой калорийности, избыточного содержания сахара и жира блины не подходят для еды на каждый день. Особенно это касается купленных в магазине полуфабрикатов.
Как правило, в 100 г блинов содержится 230 ккал, 6 г белка, 30 г углеводов и 10 г жира. Кроме того, одна порция этого блюда обеспечивает нас 20% суточной нормы кальция, 15% фосфора, витаминов В1 и В2, и 10% железа и фолиевой кислоты.
"Слишком сладкие или жирные начинки противопоказаны при избыточной массе тела, сахарном диабете, а также заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Здоровой альтернативой сахару и сиропу являются фрукты, - рассказывает диетолог. - Полезные варианты - это черника, яблоко, банан, ананас, клюква, изюм, тыква, морковь, цуккини. Кроме того, повышают питательную ценность блинчиков начинки из нежирного творога, фарша из отварной грудки цыпленка, индейки, маложирной говядины, из тушенных овощей, фруктов и ягод".
При этом важно помнить, что простые блины при комнатной температуре хранятся не более четырех часов, в холодильнике - около суток в закрытой посуде. Блины с начинкой - и того меньше. Их лучше есть сразу. А если все-таки хочется сохранить, то лучше всего заморозить свежеприготовленными, сразу после остывания, а перед употреблением запечь в духовом шкафу при температуре не ниже 160 С.
"Рецепт здорового блина прост: свежий, только что испеченный блинчик на нежирном молоке, пахте или смеси молока и воды, с добавлением яиц и растительного масла, из различных видов муки, с припеком или без, хорошо пропеченный и слегка румяный, - делится секретом Антонина Стародубова. - Не забывайте, что масленица - веселый праздник с играми и гуляниями на свежем воздухе, общением с родными и друзьями. А блины лишь приятный повод зайти в гости или похвастаться кулинарными навыками".
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