Польза ягод несомненна. А когда их нет, ешьте сухое варенье и сырой джем!

Традиционные русские лакомства, такие как варенье, в том числе и сухое, могут спасти от болезни Альцгеймера. Чтобы воспользоваться недавним открытием американских учёных, нам нужно обратиться к рецептам наших пра-прабабушек.

Польза ягод - в высоком содержании полифенолов, считают ученые

Диета, разработанная исследователями из Медицинского центра Rush University в Чикаго, штат Иллинойс, может значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера даже у тех, кто не соблюдает её досконально. Главное – чтобы основные продукты присутствовали на вашем столе.

Полезное варенье - то, которое меньше кипятили или просто ягоды, перетертые с сахаром

Основное внимание уделяется даже не фруктам (как раньше), а ягодам. Самые полезные, как выяснилось, это клубника, земляника, черника, голубика, клюква и тёмный виноград, которые в большом количестве содержат полифенолы. Эти растительные химические соединения обладают сильнейшими антиоксидантными свойствами, то есть тормозят процесс старения организма, а также нормализуют обмен веществ на клеточном уровне. В процессе развития болезни Альцгеймера токсичные белки буквально засоряют организм, однако полифенолы надежно защищают мозг.

Так же учёные рекомендуют людям преклонного возраста придерживаться так называемой средиземноморской диеты, в которую входят сырые и свежие овощи, много зелени и листового салата, оливковое масло, орехи, бобовые, рыба, птица, зерновой хлеб или хлеб из муки грубого помола, а также красное вино. Ну а список опасных продуктов всем, наверное, известен: жирное мясо, сливочное масло, маргарин, сладкая выпечка.

Раньше считалось, что средиземноморская диета помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Согласно последним данным, обогащённый ягодами вариант средиземноморской диеты на 35% снижает риск развития болезни Альцгеймера. Причём авторы исследования считают, что некоторые нарушения диеты и умеренное употребление «вредных» продуктов допустимы, если следовать этой системе питания на постоянной основе.

Но если в США ягоды продаются круглый год, то в России ситуация иная. «Зимней клубникой», бледной и пластмассовой на вкус, можно запросто отравиться... Да и дорогая она, не всякий может её себе позволить. Однако ей можно найти замену. Пусть не идеальную, но действенную. Это варенье или «сухое варенье», особенно если готовить его по старым рецептам.

До того как в России появился сахар, варенье готовили на меду. Да и после появления сахара, пока этот вид подсластителя считался дорогим и экзотическим, тоже готовили по старинке. Варенье на продажу не выставлялось – его варили в каждой семье. И считалось оно чем-то очень домашним, банальным, совсем неизысканным. Русские классики, желая подчеркнуть скуку старомодного домашнего быта своих героинь, упоминали о том, что они всё лето варят варенье...

И полифенолы, и витамины в одной банке

А ведь варенье – полезнейшая вещь. Если это «быстрое» варенье или просто перетёртые с сахарами ягоды. Или если это варенье на меду. Его готовят двумя способами. Первый, более простой и дешёвый. Варили медовый сироп, ягоды на несколько минут опускали в кипяток, потом ягоды и сироп соединяли и уваривали – в один приём. Второй, более полезный, но и более дорогой. Свежие ягоды и травы растирались вручную в деревянной ступке, затем заливались мёдом, чтобы он их полностью покрывал, а затем банка герметично закрывалась и хранилась в прохладном месте.

Полифенолы не распадаются при небольшой тепловой обработке. И если недоступна корзинка со свежими ягодами, то банка варенья, «быстрого» или приготовленного старинным методом на меду, может в какой-то мере её заменить. А лучше всего приготовить так называемый «сырой джем». Он сохраняет в неизменности не только полифенолы, но и большинство витаминов, которые при нагревании теряются.

В прошлом существовала еще одна разновидность «ягодной сласти», которую готовили в фабричных условиях и развозили по ярмаркам – это так называемое «сухое варенье». Нам оно знакомо нынче под названием «цукаты». Чтобы приготовить сухое варенье, дольки фруктов и крупные, красивые ягоды длительно варили в сахарном сиропе или медовом растворе, затем вынимали, давали стечь сиропу и высушивали.

В более поздние времена посыпали сахаром, чтобы отдельные ягодки не слипались. Большими поклонницами сухого варенья были императрицы Елизавета Iи Екатерина II. Самым знаменитым было сухое варенье Балабухи. О нём с ностальгией вспоминают все русские писатели, пожившие до революции: и Шмелёв, и Куприн, и Бунин, ласково называя его «Балабушки». Сейчас «сухого варенья», и уж тем более «Балабушек», в продаже нет. Но можно приготовить его самостоятельно.

Рецепт джема

Для домашнего "сырого" джема подходят любые ягоды, но лучше брать насыщенно окрашенные – они полезнее. Понадобится и много сахара: на 1 кг ягод – 2 кг сахарного песка.

Ягоды промыть, дать стечь воде, размять толкушкой (не проворачивать через мясорубку и не измельчать в миксере, а по-старинке, толкушкой!) и тщательно перемешать с сахарным песком. Положить в хорошо простерилизованные банки, но не доверху, а оставляя около 2 см свободного пространства. Засыпать дополнительно сахарным песком. Плотно закрыть крышками и поставить в прохладное место. И есть всю зиму вместо конфет и прочих неполезных сладостей.

Исследования показали, что содержание витамина С в «сыром джеме» из чёрной смородины составляло в августе 89,5% исходного количества витамина С, в октябре – 87%, в декабре – 74,4%, в феврале – 67,8% и в феврале следующего года – 64,6%. Следовательно, засахаренная чёрная смородина может храниться 1,5 года, сохраняя большое количество жизненно важного витамина.

Аналогичным «сырым» способом можно сохранить на зиму и ягоды облепихи. Только их не следует перетирать, а целыми перемешать с сахаром, положить в банки и сверху сделать сахарную «прослойку». Хранить также в прохладном месте.

Цукаты из клубники

Вам понадобятся 1 кг клубники, 400 г сахара, 5 г лимонной кислоты.

Отобрать самые крупные ягоды клубники, вместе с чашелистником и веточкой, помыть очень аккуратно, дать стечь воде. Сахарный песок (700 г) перемешать с лимонной кислотой и засыпать им ягоды. Когда выделится сок, уложить ягоды в один слой на чистый противень и залить соком. Сверху дополнительно посыпать сахарным песком (200 г). Поставить противень в духовку, разогретую до 200°С. После закипания сока температуру снизить до 180°С. Держать ягоды в духовке ещё 20 минут, затем вынуть.

Оставшийся сахарный песок (100 г) высыпать на блюдо. На большом столе расстелить фольгу. Сироп из ягод слить. Каждую ягоду в горячем виде обвалять в сахарном песке, выложить на фольгу в один слой, дать подсохнуть.

Через сутки сироп довести до кипения и повторить процедуру: обмакнуть в него каждую ягоду, разложить на фольгу и дать подсохнуть. Спустя ещё сутки ягоды можно сложить в коробки из-под конфет. Хранить при комнатной температуре.

Аналогичным образом можно приготовить цукаты из тыквы, порезав мякоть кубиками. Только понадобится ещё и лимон, который придаст тыквенным цукатам пикантный вкус: на 1 кг. тыквы – 1 лимон, порезанный тонкими дольками, вместе с цедрой. Далее все так же, как с клубничными цукатами.

По инф. 3vozrast.ru