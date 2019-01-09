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"Тот, кто испытывает проблемы в сексе, обязательно должен их обсуждать"
Корреспондент, Focus   
09 Января 2019 г.
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У каждого третьего мужчины есть проблемы в сексе и большинство неправильно к ним относится.

Для многих мужчин тема проблем в сексе по-прежнему является табу. При этом, как показало исследование, проведенное социологическим институтом Splendid Research по заказу сервиса медицинских онлайн-консультаций DrEd, каждый третий мужчина хотя бы раз в жизни испытывал проблемы в интимной сфере.

В исследовании, пишет немецкий журнал Focus , приняли участие 500 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. "Согласно исследованию, наиболее частыми проблемами, которые мужчины испытывают в сексе, являются проблемы с эрекцией (12%), преждевременная эякуляция (11%), а также болезненные ощущения (13%). 30% опрошенных мужчин также указали, что однажды имели проблемы с собственной выносливостью во время секса", - передает издание.

По словам Беверли Куглер, руководительницы немецкого филиала сервиса DrEd, "причиной проблем в сексе может быть стресс, а также сердечно-сосудистые заболевания и диабет".

Как отмечает автор статьи, большинство мужчин (53%) не обращаются за помощью к врачу (так поступали только 26% респондентов), а ищут информацию в интернете. "Около четверти мужчин признались, что вообще не говорят ни с кем на эту тему", - говорится в публикации.

"Тот, кто испытывает проблемы в сексе, обязательно должен их обсуждать. (?) Напряжение и стресс могут оказывать дополнительное отрицательное воздействие на интимную близость", - передает издание слова доктора Куглер.

 

Перевод Inopressa.ru

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