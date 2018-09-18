Как защититься от рака простаты: рекомендации онколога

Каждый третий случай онкологического заболевания у мужчин - это либо рак легкого, либо рак простаты. Но если с легкими все более менее ясно - виновато курение, то как защитить от рака "второе сердце" мужчины? Об этом "РГ - Неделе" рассказал известный уролог-онколог, замдиректора по научной и инновационной работе ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина", член-корреспондент РАН Всеволод Матвеев.

Причины рака простаты: возраст и...





Чем старше мужчина, тем выше риск заболеть раком простаты, у 60-летних и старше этот вид рака уже на первом месте. В нашей стране от него умирает ежегодно 38 тысяч мужчин. Каковы причины роста заболеваемости? Ведь будем знать причины, - сумеем защититься.





Сейчас рак предстательной железу хорошо выявляется и лечится на ранних стадиях

Всеволод Матвеев: Причин несколько. Во-первых, старение населения. Рак возникает в основном у мужчин пожилого возраста. Вторая причина тревожной статистики - на самом деле благо: мы стали активнее выявлять ранние формы этого вида рака, так как в нашем арсенале имеется такой маркер, как простатический специфический антиген - его определяют по анализу крови. Нормальный уровень ПСА у мужчин говорит об отсутствии отклонений, а превышение установленных норм - они зависят от возраста - может указывать на наличие патологического процесса, в том числе и онкологии. И в таких случаях мужчина должен пройти дополнительные тесты.

Раньше, когда этот маркер еще не был известен, мужчины обращались к врачу, когда уже появлялись симптомы заболевания. И в результате диагноз ставился уже на более поздней стадии болезни.

Третий момент - мы видим не только прирост заболеваемости, связанный с более тщательной и ранней диагностикой, но и истинный прирост. Действительно, раком простаты сегодня болеют чаще. Одной какой-то причины, которая бы приводила к развитию рака, нет. Но есть факторы риска: пожилой возраст, наследственность, негроидная раса, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание - жирная пища, диета с высоким содержанием кальция.

Какие симптомы могут говорить о том, что у человека рак простаты? Когда мужчине надо, не откладывая, бежать к урологу?

Всеволод Матвеев: Насторожить должны любые нарушения мочеиспускания - учащенное, затрудненное, болезненное, примесь крови в эякуляте, в моче. Но, конечно, подобные симптомы возникают и при других заболеваниях. Специфических признаков, конкретно указывающих на рак, не существует. Поэтому неблагополучие - повод не для паники, а для тщательного обследования.

Этот вид рака не самый жестокий, он развивается медленно, его не сложно диагностировать. С раком простаты, это не секрет, люди сегодня могут жить и 10 лет, и больше.

Всеволод Матвеев: Сегодня в мире примерно каждый пятый мужчина имеет вероятность заболеть раком предстательной железы. Но умирает от него только каждый 30-й. Это говорит о том, что у большинства мужчин заболевание протекает в латентной форме и не приводит к смерти. Кроме того, появились эффективные методы лечения. Такое различие между заболеваемостью и смертностью характерно не для всех онкозаболеваний, а именно для рака предстательной железы.

Что может сделать сам мужчина, чтобы не пропустить болезнь? Должен ли он сам, к примеру, контролировать уровень ПСА?





Всеволод Матвеев: Тут надо понимать: ПСА-маркер не специфичен для рака простаты. Он повышается не только при злокачественном образовании, но и при доброкачественной гиперплазии (аденома простаты), при воспалительных заболеваниях, при механическом воздействии на предстательную железу - массаж, инструментальные исследования. Поэтому интерпретация результата - очень сложная вещь. По одному анализу ни о чем судить нельзя, важна динамика, чтобы решить, что делать с пациентом - брать биопсию или оставить его под наблюдением и т.д. Но это не значит, что этот тест нужно делать всем подряд именно с целью "поймать" онкозаболевание. В Европе, Америке были проведены крупномасштабные исследования по целесообразности проведения скрининга рака простаты на основе ПСА. Поскольку этот вид рака развивается очень медленно, нет необходимости проводить такие исследования "на всякий случай", молодым пациентам, не имеющим никаких отклонений и жалоб. Результат будет несопоставим с затратами. Другое дело - ранняя диагностика, которая проводится, если у пациента появились хоть какие-то симптомы. Тут тест ПСА обязателен, и врач его, конечно же, назначит.

Но вы спросили, что может сделать сам пациент. Мы приветствуем так называемую "риск адаптированную" раннюю диагностику. Если мужчина знает, что у его ближайших родственников были онкозаболевания, - ему стоит настороженно относиться к своему здоровью. Это железный повод для того, чтобы сделать анализ на ПСА. Причем речь идет не только о случаях рака по мужской линии, но и по женской тоже. У мужчин это рак простаты - у отца, брата, а у женщин рак молочной железы - у матери, сестры. Дело в том, что есть наследственные заболевания, связанные с мутацией определенного гена, и наличие этой мутации намного увеличивает риск возникновения злокачественного новообразования.

Можете дать конкретные рекомендации?

Всеволод Матвеев: Мужчинам, особенно тем, кто в группе риска, нужно делать первый анализ на ПСА в 40-45 лет. Показатель в норме должен быть меньше единицы. Если он больше единицы, тогда его нужно повторять ежегодно. Если же все в порядке, в следующий раз его можно повторить через 8 лет.

Для мужчин 60 лет подход тот же, но нормы другие. Для них ПСА должен быть меньше 2. Если больше, то нужно повторять тест ежегодно и смотреть динамику. Если результат меньше 2, следующий контроль проводится в 68 лет.

Если в тесте ПСА есть отклонения, значит ли это, что пациента должны обследовать с прицелом на возможное онкозаболевание?





Всеволод Матвеев: В первую очередь анализ нужно повторить, и в случае если он по-прежнему повышен, расширить обследование для решения вопроса о необходимости выполнения биопсии. Возможно выполнение дополнительных тестов, таких как PHI (индекс здоровья простаты) и МРТ простаты (магнитно-резонансная томография).

Всем ли больным, если диагноз подтвержден, необходимо начинать лечение немедленно?

Всеволод Матвеев: В отношении неагрессивных форм рака простаты, который, как я уже говорил, развивается медленно, мы используем такой вид лечебного подхода, как активное наблюдение. То есть пациент не получает никакого лечения, но регулярно обследуется. Если появляются признаки того, что опухоль становится агрессивной, начинает расти, то тогда проводим лечение. В основном такая тактика применяется к пожилым пациентам. Если у мужчины 70-75 лет нашли неагрессивную начальную форму рака простаты, вероятность того, что ему потребуется лечение, не более 50 процентов. Он скорее умрет от иных причин - сердечно-сосудистых заболеваний, например.

Онкозаболевания вызывают страх, близкий к ужасу, хотя нам и говорят, что сегодня рак лечится намного лучше. Но мы же видим, что люди по-прежнему от него умирают. Что мы имеем по части возможностей лечения рака простаты?

Всеволод Матвеев: Возможности лечения одинаковые во всем мире, и в России они абсолютно такие же, как и в других странах. Если мы говорим о начальных стадиях, то это лечение, направленное на излечение. Как правило, применяются хирургические и лучевые методы, при необходимости их сочетание: хирургическая операция плюс лучевая терапия. Хирургическая операция может выполняться открыто, лапароскопически, с использованием роботизированных систем. В лучевой терапии также много разных методик, и постоянно разрабатываются новые. Есть внутритканевая лучевая терапия, брахитерапия, есть дистанционная конформная лучевая терапия, не так давно стали использовать протонную терапию и т.д. Суть одна. Есть лучевая терапия и есть хирургия. Вот это два основных метода лечения рака предстательной железы.

Если говорить о более продвинутых стадиях рака, вплоть до четвертой стадии, то и здесь достигнуты большие успехи в лечении. Сегодня пациенты даже с распространенными метастазами в среднем живут пять лет, и конечно, крайне важно сохранить качество жизни таким больным. Помимо обычной гормональной терапии, которая применяется еще с 60-70-х годов, появились препараты второй, третьей и четвертой линии. Обычно начинают лечение, исходя из стадии, симптомов, возраста больного, переносимости лечения, возникающих побочных эффектов. Все это в совокупности дает возможность опытному онкологу решить, какой препарат предпочтительнее на первом этапе лечения, какой на втором и т.д. В идеале пациенты получают все существующие препараты, потому что каждый что-то добавляет для увеличения продолжительности жизни.

Недавно в России зарегистрирован новый изотопный препарат радия-223 хлорид, который применяют при метастатическом раке простаты. Это новый шаг в развитии онкологии и лечения рака предстательной железы. Вообще лучевое воздействие на костные метастазы применяется уже много лет - используются изотопы самария, стронция. Но эти препараты дают бета-излучение, оно негативно сказывается на костном мозге, кроветворении. Кроме того, лечение ими носило скорее паллиативный характер, они уменьшали болевой синдром, но на продолжительность жизни не влияли. Изотоп радия-223 - источник альфа-излучения, его воздействие не такое глубокое, костный мозг при этом не страдает. Соответственно можно увеличить дозу облучения на метастазы при минимальной токсичности для костного мозга. Но главное, помимо обезболивающего эффекта он воздействует на опухолевые клетки в костных структурах и реально продляет жизнь больным с костными метастазами.

Насколько доступны у нас современные лекарства?

Всеволод Матвеев: Я могу сказать одно, ситуация постепенно улучшается. В Москве, например, правительство закупает огромное количество препаратов, наши пациенты неплохо обеспечены лекарствами. В других регионах ситуация хуже. Доступность многих препаратов ограничена. Конечно, надо решать вопрос о включении инновационных лекарств в стандарты и протоколы лечения, в различные ограничительные перечни, например в ЖНВЛП. Необходимо максимально использовать возможности высокотехнологичной медицинской помощи в области онкологии. Очень важно сделать так, чтобы нашим пациентам даже такая дорогостоящая терапия была доступна и предоставлялась бесплатно. И все же в целом, если посмотреть, что было пять лет назад и сейчас, ситуация в улучшается.

Визитная карточка

Всеволод Матвеев - выпускник 1-го ММИ им. И.М. Сеченова. Занимается лечебной работой с 1990 года. Несколько лет работал урологом в Роял Фри госпитале, Лондон, получил сертификат стажера Королевского колледжа хирургов Англии. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Имеет более 350 научных работ. Возглавляет отделение урологии ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России". Президент Российского общества онкоурологов. Эксперт Европейской ассоциации урологов (EAU) секции "Рак предстательной железы".

Может ли еда защитить от рака?

Можно ли уменьшить риск заболеть раком с помощью еды? Исследований на эту тему множество. Есть общеизвестные и доказанные факты: например, копченая и жареная пища - зло. Мясо, рыба, яйца, картофель, приготовленные на раскаленном масле или с "дымком", содержат вещества, провоцирующие болезнь. Не так давно ученые выяснили, что молоко - это вовсе не такой безобидный продукт, как мы привыкли думать. Ученые Национального института рака США первыми выявили закономерность: женщины, употребляющие много молочных продуктов, чаще заболевают раком молочной железы. Более поздние исследования подтвердили: избыток молочного (более 4 порций в день) повышает риск рака груди и яичников у женщин и рака простаты у мужчин. Ученые объяснили: в молоке много насыщенных жирных кислот, эстрогенов, есть инсулиноподобный фактор роста, которые провоцируют опухолевые процессы. Риск рака простаты у мужчин также связывают с избытком кальция в еде, а его основной источник - как раз молочные продукты. С другой стороны, кальций защищает от рака прямой кишки. Так что онкологи не призывают мужчин совсем отказаться от молока, но не перебарщивать с его количеством и отдавать предпочтение кисломолочным продуктам.





А какая еда способна защитить от рака? Антиоксиданты, которых много в свежих овощах и фруктах, - это мощные онкопротекторы. Хорошо изучен ликопин - его много в помидорах. Очень нужен и такой "защитник", как индол-3-карбинол - им богаты все виды капусты, особенно темно-зеленая брокколи. Флавоноид с длинным названием "эпигаллокатехин-3-галлат", его много в зеленом чае, - самый активный из четырех чайных катехинов. Его антираковая эффективность в 100 раз выше, чем у витамина С, и в 25 раз выше, чем у витамина Е. В странах, где каждый день пьют зеленый чай, раком предстательной железы болеют редко.

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