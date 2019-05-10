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Правильная еда - хороший загар
По инф. "Российской газеты"   
10 Мая 2019 г.
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Красивый, ровный загар можно поучить не только благодаря солнцу и автозагару, но и продуктам, которые мы употребляем в пищу, пишет "РГ".

Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога, нутрициолога Олесю Онофрей, на изменение цвета кожи влияет меланин, а для того, чтобы он вырабатывался и задерживался в организме, необходимы продукты с высоким содержанием бета-каротина. Это морковь, абрикосы, красное мясо, персики, виноград, спаржа, дыня, томаты, море- и субпродукты. При их употреблении нужно придерживаться одного простого правила: съедать их примерно за час до принятия солнечных ванн. Фрукты также можно заменить выжатыми из них соками.

Немаловажную роль в приобретении бронзового загара играют витамины и микроэлементы. Так, витамин Е защищает организм от свободных радикалов, селен - от сухости, вызываемой ультрафиолетом, а ликопин и Омега-3 провоцируют выработку меланина. После пребывания на солнце полезно съесть брокколи, которая способствует выработке меланина и помогает избавиться от солнечных отеков.

А вот от соленых, маринованных, жареных продуктов, колбасы, шоколада, кофе, какао, кукурузы, петрушки и алкогольных напитков лучше отказаться, так как они замедляют выработку меланина, что мешает загару ровно ложиться на кожу.

 

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