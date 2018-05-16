От чего зависит мужское здоровье?

Так сложилось, что, когда речь заходит о мужском здоровье, главное внимание уделяется сексуальной активности мужчины. И экспертами выступают урологи, андрологи. Но в последнее время к мужскому здоровью все активнее подключаются кардиологи, представители других специальностей. Почему? "РГ" отвечает заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ имени Ломоносова член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Здоровое сердце - нормальная потенция

Если возникли проблемы с мужской силой, обязательно нужно проверить сердце и сосуды

- К сожалению, - отвечает Симон, - российские мужчины живут на 13 лет меньше женщин. Говорят, в каждой шутке только доля шутки? Так выходит утверждение "слабый пол на самом деле - это мужской" по большому счету является правдой. И главная причина раннего ухода - сердечно-сосудистые заболевания, развитие сердечной недостаточности. Недостаточность - финал практически всех сердечных болезней, смертность от которых значительно превосходит таковую практически от всех видов злокачественных новообразований. Все боятся умереть от рака, а умирают от сердечной недостаточности. Поэтому эти заболевания необходимо лечить на самых ранних стадиях, пока не произошли необратимые изменения.





- Картина отнюдь не маслом. Потому банальный вопрос: возможно ли продолжение активной половой жизни после сердечных катастроф, после инфаркта?

- Не такой уж банальный! Давно, в 2002 году одна известная газета попросила меня ответить именно на такой вопрос читателя. Я, не подозревая о последствиях, дал развернутый ответ, в котором сказал, что, во-первых, конечно же, возможно и, во-вторых, мы выполняем определенные исследования, которые позволяют точно ответить на этот вопрос у каждого конкретного пациента и дать ему рекомендации, как сделать этот процесс более безопасным. Буквально на следующий день коридор перед моим кабинетом заполнился молодыми, и не очень, мужчинами. Я понял, насколько актуальна эта проблема. Приведу простой пример. В Великобритании было опрошено более 100 000 супружеских пар для определения того, что они считают главным условием нормальной семейной жизни, что важно для счастливого брака. Так вот, на первом и втором месте оказались честность и уважение между супругами. А на третьем - сексуальные отношения. Позади остались доход, бытовые и религиозные проблемы, и даже дети.

Но все дело в том, что мужчины с сердечными заболеваниями просто боятся продолжать или возобновлять эту самую сексуальную активность. А мы, кардиологи, очень мало помогаем им в этом. Именно кардиологи, а не урологи или андрологи, к которым они в основном обращаются. Недавнее исследование, проведенное в Голландии, в котором принимали участие почти тысяча кардиологов, показало, что только 3 процента - всего 31 доктор - обсуждали проблемы половой активности со своими пациентами. Что же говорить о нашей стране, в которой большинство кардиологов - женщины, а большинство пациентов - мужчины. И они ждут, что доктор сам начнет дискуссию, волнуются, боятся. Мужчины вообще редко ходят к врачам. И самый частый повод визита к кардиологу: жена заставила. А еще мешают мифы, которых немало вокруг этой темы. Например, такой: секс приводит к перегрузке сердечно-сосудистой системы. На самом деле по уровню физической нагрузки он не выше, чем катание на велосипеде или глажка белья. Мы часто говорим: если пациент может без проблем и в быстром темпе подняться на 2-3-й этажи, то и в сексе у него проблем не будет.

Если пациент может без проблем и в быстром темпе подняться на 2-3-й этажи, то и в сексе у него проблем не будет

Или еще такой миф. Секс может быть причиной инфаркта или даже смерти. Действительно, существует небольшой риск сердечных осложнений при возобновлении сексуальной активности после инфаркта миокарда. Но при нормальной реабилитации он не превышает такой риск у совершенно здоровых мужчин, не страдающих какими-либо заболеваниями сердца.

Согласно мировым данным, не менее 50% смертельных случаев от инфаркта у мужчин происходит без какого-либо (как они считают) сердечно-сосудистого заболевания. Хотел бы здесь еще сказать о самом главном. Многие мужчины страдают так называемой эректильной дисфункцией, или, как ее часто называют простыми словами, половой слабостью или импотенцией.

Так вот, у мужчины моложе 55 лет с эректильной дисфункцией без наличия заболеваний сердечно-сосудистой системы риск умереть от острого инфаркта в 50 (!!!) раз выше, чем у его сверстника с нормальной половой функцией.

Более того, так называемый третий Принстонский консенсус, принятый в 2012 году, гласит: "Мужчина с эректильной дисфункцией без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний - это серьезный кардиологический больной, пока не доказано обратное". Суть этого в том, что причина как эректильной дисфункции, так и смертельных инфарктов, чаще всего один и тот же процесс, который проявляется в виде нарушения сексуальной функции за 3-4 года до того, как приведет к тяжелому сердечному заболеванию. Иначе говоря, природа дает нам один из лучших сигналов, который должен заставить как докторов, так и пациентов, обратить серьезное внимание на выявление скрытых проблем и успешно предотвратить грозные осложнения. Так что выражение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, можно тоже считать мифом. В кардиологическом смысле этот путь лежит совсем через другой орган.

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