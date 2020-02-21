Как различать пластик по маркировке — и зачем это нужно?

Даже если современный человек захочет полностью отказаться от пластика, у него этого, скорей всего, не получится. Ведь этот материал настолько прочно вошел в нашу жизнь, что от него уже практически не спрятаться, не скрыться.

А если вычеркнуть практик из жизни нет возможности или желания, стоит хотя бы изучить, какие виды пластика существуют, для чего они предназначены и как их различать. Тем более что в жизнь все активнее входит раздельный сбор мусора, а в идеале разные виды пластика должны утилизировать тоже по отдельности.

Специальная маркировка, которую можно найти практически на каждом пластиковом изделии, подскажет, из какого вида пластика оно сделано.

На донышке бутылки

Купив очередную бутылку воды, обратите внимание на треугольник, который чаще всего располагается на дне пластиковой тары.

Если внутри есть цифра 1 или рядом прописано PETE или PET – значит, перед вами изделие из полиэтилентерефталата (или, другими словами, ПЭТ тара). В такие бутылки могут разливать растительные масла или соки, а также делать из этого материала тару для косметики или одноразовые контейнеры для еды.

В принципе, этот вид пластика считается достаточно безопасным, но с одной оговоркой – воспользоваться им рекомендуется всего раз! То есть, выпив содержимое бутылки, саму бутылку нужно выбросить или (что гораздо лучше) сдать на переработку. Эксперты утверждают, что начисто вымыть такую тару практически невозможно, а значит, в свежую порцию воды либо другого «наполнителя» вполне могут попасть не самые полезные микроорганизмы.

Повышаем плотность

Заметив на попавшей к вам в руки упаковке цифру 2 или маркировку HDPE, знайте, что вы имеете дело с полиэтиленом высокой плотности. Как правило, из него делают различную тару для непищевой продукции (например, бутылочки для шампуней, крышки для бутылок или игрушки), однако порой могут производить одноразовую посуду или, например, пакеты для фасовки.

Данный вид пластика также считается не опасным для человека, к тому же его также можно сдать в переработку.

Для интерьера

Маркировка PVC / V или цифра 3 на пластиковом изделии соответствует поливинилхлориду – также весьма распространенному виду пластика, из которого производят окна, некоторые разновидности покрытий для полов, трубы, изоляцию для проводов и другие не менее полезные в быту изделия. Из него также могут делать детские игрушки.

Репутация данного вида пластика не столько благоприятна, как в случае с его вышеперечисленными «коллегами». Многие эксперты предупреждают, что в качестве упаковки для продуктов питания он может быть небезопасен, так как есть риск попадания в пищу не самых полезных для здоровья веществ. Да и его переработка весьма проблематична.

ВАЖНО : Обращать внимание на маркировку пластика и знать, чем один отличается от другого – не просто нужно, но и очень важно. Ведь некоторые виды не подходят для использования в микроволновой печи, а другие не стоит использовать более одного раза. Эти и другие знания наверняка окажутся вам полезными.

Все в пакет!

Если в таком треугольнике вы заметили цифру 4 или надпись PELD, LDPE или ПВД – значит, вы имеете дело с полиэтиленом высокого давления и низкой плотности, из которого зачастую производят пакеты, мешки для мусора и другие виды упаковки. Данный вид пластика считается относительно безопасным, к тому же в некоторых местах его даже принимают для переработки.

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Твердая «пятерка»

Цифра пять на маркировке, сопровождаемая буквами PP или ПП, означает, что перед вами полипропилен. Он относительно прочен и легок, его сложно разбить или повредить, да и стоимость готовых изделий, как правило, вполне доступна. Данный вид пластика используется для производства пищевых контейнеров, детских игрушек, водопроводных труб и множества других изделий.

Считается, что полипропилен относится к одним из самых безопасных видов пластика, однако это утверждение справедливо лишь тогда, когда речь идет о материале высокого качества. Вдобавок, если приобретаемый вами товар из полипропилена имеет резко выраженный неприятный запах (к слову, это относится практически ко всем видам пластика), то стоит задуматься, нужно ли покупать такое изделие. Также не стоит эксплуатировать такие изделия слишком долго и подвергать их воздействию слишком высоких температур.

Пена в дело

Цифрой 6 и аббревиатурой PS или ПС обозначаются изделия из полистирола. Данный вид пластика вы можете встретить в качестве подложки для мясных продуктов, овощей и фруктов, из него могут делать контейнеры для яиц, а также упаковку для других продуктов питания и некоторые строительные материалы.

Узнать его во многих случаях несложно: так, вспененный полистирол нередко используется для защиты вещей при транспортировке или в строительстве. Порой встречается утверждение, что полистирол может навредить здоровью человека из-за выделяемых им далеко не самых полезных веществ. Правда, некоторые утверждают, что это происходит лишь при очень высоких температурах.

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По инф. sobesednik.ru