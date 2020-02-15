Оказывается, большинство блюд мы готовим неправильно! А надо как?

Большинство продуктов повара и хозяйки готовят неправильно, лишая их всех полезных свойств. О том, как не «убить» витамины при приготовлении продуктов и не получить несварение желудка, рассказали диетологи, пишет Cursorinfo.co.il.

Например, баклажаны жарить нельзя, потому что при жарке они выделяют нитраты. Баклажаны можно только запекать. В то же время морковь сохраняет полезные свойства, если ее варить — этот овощ богат лютеином и бета-каротином. Капуста же оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, если ее употребляют в квашеном виде. Все полезные вещества тыквы находятся в кожуре — этот овощ лучше запекать в духовке вместе с кожурой.

А вот молодой картофель от кожуры очищать не надо, советуют специалисты, потому что в ней находятся полезные для здоровья человека элементы. Исключение составляют позеленевшие клубни — в них много ядовитого вещества соланина.

Также диетологи рекомендуют гречку варить только на воде, потому что состав крупы содержит много железа, а молоко кальция — эти два микроэлемента вместе не усваиваются. Если не прислушаться к советам диетологов, от гречневой каши на молоке можно получить не пользу, а несварение желудка.

«Бомбой» для желудка могут стать также мюсли и отруби, если заливать их молоком — от взаимодействия фитиновой кислоты с кальцием продукт превращается в горючую смесь, которая очень плохо усваивается.

Еще полезные советы для правильного питания:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...