Оказывается, большинство блюд мы готовим неправильно! А надо как?

Большинство продуктов повара и хозяйки готовят неправильно, лишая их всех полезных свойств. О том, как не «убить» витамины при приготовлении продуктов и не получить несварение желудка, рассказали диетологи, пишет Cursorinfo.co.il.
Например, баклажаны жарить нельзя, потому что при жарке они выделяют нитраты. Баклажаны можно только запекать. В то же время морковь сохраняет полезные свойства, если ее варить — этот овощ богат лютеином и бета-каротином. Капуста же оказывает благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, если ее употребляют в квашеном виде. Все полезные вещества тыквы находятся в кожуре — этот овощ лучше запекать в духовке вместе с кожурой.
А вот молодой картофель от кожуры очищать не надо, советуют специалисты, потому что в ней находятся полезные для здоровья человека элементы. Исключение составляют позеленевшие клубни — в них много ядовитого вещества соланина.
Также диетологи рекомендуют гречку варить только на воде, потому что состав крупы содержит много железа, а молоко кальция — эти два микроэлемента вместе не усваиваются. Если не прислушаться к советам диетологов, от гречневой каши на молоке можно получить не пользу, а несварение желудка.
«Бомбой» для желудка могут стать также мюсли и отруби, если заливать их молоком — от взаимодействия фитиновой кислоты с кальцием продукт превращается в горючую смесь, которая очень плохо усваивается.
Большинство продуктов повара и хозяйки готовят неправильно, лишая их всех полезных свойств. О том, как не «убить» витамины при приготовлении продуктов и не получить несварение желудка, рассказали диетологи, пишет Cursorinfo.co.il.
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