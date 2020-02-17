Заведите себе полезный цветочек. Он будет воздух очищать

Выбирая растение для домашнего цветника, мы чаще всего ориентируемся на его внешний вид. А ведь есть цветы, которые, пусть и не так красивы, но способны улучшать микроклимат в помещении.

Домашние цветы могут очистить воздух, увлажнить его и освободить от микробов

Воздух в наших квартирах никак нельзя назвать чистым: бытовая химия, синтетические покрытия, мебель из ДСП выделяют вредные для здоровья человека вещества, а электромагнитные поля, исходящие от техники, образуют положительно заряженные частицы. Также не стоит забывать, что в воздушной среде всегда присутствуют и условно-патогенные микроорганизмы (например, плесневые грибки или стафилококки).

Современная система кондиционирования зданий не спасает от всего перечисленного. Зато сделать это могут домашние цветы, которые не только выделяют кислород и поглощают углекислый газ, но и повышают влажность в помещении, а также подавляют рост вредных микроорганизмов. А еще растения в доме – это всегда красиво.

Комнатные культуры с полезными свойствами делятся на 3 группы:

санирующие,

лечебные,

фильтры.

Санирующие растения

К этой группе относятся такие виды растений, фитонциды которых отличаются высокой антимикробной активностью. Заведите в доме толстянку, алоэ древовидное или сансевиерию трехполосую, и они будут подавлять деятельность микроорганизмов, способных вызывать аллергию или провоцирующих респираторные заболевания. Также к санирующим растениям относятся: аукуба японская, пеларгония душистая, гибискус китайский, инжир, агава американская, примула обконика, мирт обыкновенный, фикус укореняющийся, фикус карликовый, колеус Блюма, циссус антарктический.

Лечебные растения

Среди комнатных цветов можно найти такие, которые обладают лечебным действием. Например, всеми любимая герань душистая отличается успокаивающими свойствами. Не зря ее рекомендуют выращивать тем людям, которые страдают бессонницей или заболеваниями нервной системы. С этой же целью можно завести и монстеру. Растение не только успокаивает, но также может устранять головную боль.

Похоже действуют мята и мелиса: они помогают избавиться от перевозбуждения в конце тяжелого трудового дня и настроиться на спокойный отдых. Именно поэтому эти растения хорошо размещать в спальне.

Своими лекарственными свойствами славится и лимон. Как и другие цитрусовые, он способствует улучшению умственной работы и улучшает общее состояние человека. А еще выделяемые в воздух эфирные масла лимона даже при небольшой концентрации могут снижать повышенное кровяное давление.

Кроме лимона в домашних условиях можно заводить абсолютно любые цитрусовые, даже те, которые не дают урожая. Положительное воздействие их на человека практически одинаково. В последнее время стали популярны не только всем привычные апельсины, мандарины и грейпфруты, но и такие экзоты, как каламондин, мурайя, цитрон и померанц.

Особое внимание стоит обратить на хвойные растения, которые наполняют комнату отрицательно заряженными ионами, способными противостоять негативным излучениям бытовой техники.

Одновременно фитонцидными и лечебными свойствами обладает деревце кофе. Растение в возрасте около 5 лет может сократить количество имеющихся в воздухе вредных микроорганизмов на 30%. Кроме этого, выделяемые кофейным деревом биологически активные вещества оказывают благотворное влияние на сердечную деятельность.

При заболеваниях дыхательной системы рекомендуется завести розмарин лекарственный. Особенно хорошо он помогает при хронических бронхитах и астме. А еще растение оказывает успокаивающее действие и повышает иммунитет.

Растения-фильтры

Растения данной группы способны очищать воздух от вредных газов. Самым ярким представителем является хлорофитум хохлатый. Он поглощает большое количество газообразных углеводородов и полностью нейтрализует их. Интересно, что если разместить в квартире сразу несколько экземпляров этого цветка, то уже за первые сутки в помещении погибнет до 80% вредных микроорганизмов.

К растениям-фильтрам также относятся циссус антарктический, антуриум, драцена, спатифиллум.

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Источник: vk.com

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