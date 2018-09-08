10000 шагов, здоровье и чистая формальность

Целая индустрия развилась из утверждения, что для здорового образа жизни нужно совершать 10000 шагов в день. На улицах часто можно увидеть людей с браслетами-шагомерами на запястьях, и предполагается, что к 2020 году их количество по всему миру возрастет до полумиллиарда…

И все это несмотря на то, что «10000 шагов» – не более чем формальность, число, ставшее частью одного крайне успешного маркетингового хода в Японии середины шестидесятых. Огромная популярность Токийских Олимпийских игр в 1964 году привела к тому, что компания Yamasa создала первый в мире педометр как пригодный для носки аксессуар и назвала его «манпо-кей», что переводится как «счетчик десяти тысяч шагов»

«Вообще говоря, тогда для этого не было никаких серьезных оснований, – утверждает профессор Дэвид Бассет, специалист по науке спорта и движения, – они просто выбрали то количество шагов, которое показалось им индикатором активного и здорового образа жизни».

Тем не менее, команда исследователей из Университета здоровья Кюсю решила рассмотреть этот вопрос с научной точки зрения. Результаты их исследования показали, что ежедневный путь современного японца в среднем составляет от 3500 до 5000 шагов в день, но риск развития ишемической болезни сердца снижается, если это число повысить до 10000.

Конечно, такой резкий скачок в активности может оказать медвежью услугу тем, кто привык к сидячему образу жизни или страдает хроническими болезнями. А кому-то еще подобная цель может показаться угрожающей и лишающей мотивации. Сидячий образ жизни, конечно, не приносит пользы здоровью. Но, возможно, эта сформированная маркетингом одержимость круглым числом не так важна, и стоит задать вопрос: «А каков нижний порог?»

Бассетт утверждает: «6000 и выше – именно этого достаточно, чтобы защититься от сердечнососудистых заболеваний в частности». А ученые, попытавшиеся приравнять пройденный путь к рекомендованному получасу физической активности в день, остановились на 7500 шагах.

Также продолжаются попытки измерить «верхний лимит» и определить, существует ли он вообще. Возможно, 15000 или даже 18000 шагов принесут еще больше пользы здоровью на долгие годы? Точно известно только то, что, по результатам исследования, проведенного в Японии в 90-х, диабетики 2 типа, склонные к долгим прогулкам (около 19000 шагов в день!), могли похвастаться лучшим здоровьем и самочувствием, чем те, чей образ жизни был малоподвижным. Вопрос состоит и в том, что здесь важней – количество или качество, ведь темп ходьбы тоже играет роль.

David COX, The Guardian

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