Вячеслав Тихонов — сдержанный отшельник, которого побаивались

8 февраля 1928 года родился один из самых популярных артистов советского кинематографа Вячеслав Тихонов.

"ТАСС уполномочен заявить..."

Вячеслав Тихонов на экране был олицетворением справедливости, мужества и чести, его фильмы навсегда вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа. Он стал символом эпохи и создал на экране десятки неповторимых образов. Сегодня, спустя 10 лет после смерти народного артиста СССР, его коллеги вспоминают о работе с ним в самых культовых лентах.

«Откуда мне знать, какая стать у Болконского, я из работяг!»

В этом году 35-летний юбилей отмечает легендарный сериал «ТАСС уполномочен заявить...». Мы пообщались с режиссером этой ленты, народным артистом РФ Владимиром Фокиным, и вот что он вспоминает о работе с Тихоновым:

– У этой картины очень драматичная и сложная производственная судьба. Я был третьим режиссером, до меня ее уже снимали другие, но это была творческая неудача. Меня уговорили взять эту ленту и переделать. Я снял картину с нуля. Руководство киностудии заявило: «Снимай свою картину, но на оставшиеся деньги», поэтому возникало множество сложностей. Тихонов был в предыдущей версии ленты, но он хотел вообще уйти из этой картины, как и многие другие артисты. Все устали от неудачных съемок. Я почти полностью поменял актерский ансамбль, но Тихонова хотел оставить. Я ему рассказал свое видение картины, и он согласился, хотя я в то время был молодым режиссером, у меня за плечами было всего две работы.

После съемок мы с Вячеславом Васильевичем дружили, собирались строить дачи в Подмосковье вместе, даже вступили в кооператив, который вскоре развалился. Тихонов построил дачу в Николиной Горе, где, кстати, многое сделал своими руками. В последние годы я сблизился со Станиславом Ростоцким, режиссером, лучшим другом Тихонова.

В 2005 году я снимал картину параллельно с Рязановым, который работал над лентой «Андерсен. Жизнь без любви». Мы встречались с Тихоновым на «Мосфильме». Я корил его: «Почему вы так держитесь одного амплуа?!» У него были потрясающие роли в «ЧП – Чрезвычайное происшествие», «Мичман Панин», «Дело было в Пенькове», он очень смешной и характерный актер. Тихонов мне ответил: «Я не могу обманывать своего зрителя». Я возразил: «Вот Ульянов может обманывать, снимается в разных амплуа, а вы обкрадываете себя!» Слава Богу, Вячеслав Васильевич снялся у Никиты Михалкова в «Утомленных солнцем» и у Эльдара Рязанова в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» – эти роли существенно обогатили его фильмографию.

"Война и мир"

Когда Сергей Бондарчук пригласил Тихонова в «Войну и мир» на роль князя Андрея Болконского, Тихонов спросил его: «Откуда мне знать, какая стать у Болконского, я из работяг», но природа наградила Вячеслава Васильевича врожденным аристократизмом. На самом деле Бондарчук хотел снимать в этой роли Олега Стриженова, но тот повел себя некрасиво, и в итоге роль досталась Тихонову. После таких работ в кино ему было очень трудно перестроиться на иной лад, когда пришли 90-е. Он много раз отказывался от съемок в период перестройки, тогда ведь вся грязь хлынула на экраны. Его время ушло. Феллини в одном из интервью сказал: «Мой зритель умер». Тихонов не мог смириться с суровыми реалиями этого времени – во главе угла деньги и слава. Последние годы Вячеслав Васильевич закрылся от всех, мало кого подпускал к личной жизни, у него очень трудная судьба. Он пережил смерть сына, у него были непростые отношения с внуками, но рядом с ним все время была его дочка Аня, она во всем поддерживала отца. С Аней Тихоновой мы общаемся, отец создал творческое объединение «Актер», Аня его возглавила. Сейчас Аня ежегодно проводит фестиваль «17 мгновений» на родине отца в Павловском Посаде, меня в прошлом году приглашала в жюри. Она очень уважает память отца.

Артист с дочерью

Школьная любовь к Тихонову

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова еще в молодости снялась с Вячеславом Тихоновым в драме «Доживем до понедельника», он играл учителя истории, она – учительницу английского. К тому времени его знал и любил весь Советский Союз, он уже сыграл фильмах «Молодая гвардия», «Дело было в Пенькове», «Война и мир», а для нее это была вторая роль в кино.

– «Доживем до понедельника» – наша единственная совместная работа, я со школы была влюблена в него, – признается Ирина Викторовна. – На пробах, когда его увидела, у меня был ступор. Вячеслав Васильевич заметил это, стал шутить, чтоб как-то раскрепостить меня. В общем, он спас меня, благодаря ему меня и утвердили на эту роль. Тихонов – удивительно тонкий и тактичный человек, он всегда совершенно незаметно помогал, чувствовал нужный момент. Станислав Ростоцкий на съемках этой картины создавал такую теплую атмосферу, что не было никаких конфликтов. Я шла на съемки как на праздник. После работы в этой картине мы встречались с Тихоновым в Доме кино, два раза виделись в доме у Ростоцкого. После съемок фильма я поехала с Ростоцким, Тихоновым, Ниной Меньшиковой на Валдай. Это была награда за то, что наша съемочная группа перевыполнила план. Мы отдыхали там четыре дня. Спустя годы мы встретились на премьере фильма «Сочинение ко Дню Победы», помню, он от всех прятался, пошел куда-то курить, я его нашла на черной лестнице. Мы очень тепло пообщались с ним.

«Потянешь фужерчик?!»

30 лет назад на экраны страны вышла социальная драма «Любовь с привилегиями». Любовь Полищук стала лауреатом приза кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации «Лучшая актриса». Мы пообщались с одним из исполнителей главных ролей Игорем Волковым.

– Съемки фильма проходили в Ялте и в Москве. Я играл роль нападающего, мой герой – наглый водитель-дальнобойщик, не привык пасовать. По сюжету фильма Тихонов приставал к моей женщине, которую играла Любовь Полищук. Мне тогда было 30 лет, а ему 60, я ему говорю: «Потянешь фужерчик?!» А он ответил: «Почему нет!» Хотя Вячеслав Васильевич в жизни не пил. А в кадре нужно было выпить по пол-литровому фужеру коньяка. В то время в стране был сухой закон, с трудом достали 2 бутылки. В кадре я наливал целый фужер, Вячеслав Васильевич делал глоток, потом шла перебивка на меня, и следующий кадр – Тихонов выливал фужер.

На площадке Вячеслав Васильевич вообще не вмешивался в работу других актеров, никому ничего не подсказывал. Хотя много есть великих актеров, которые считают, что партнеры им что-то недодают. Люба Полищук призналась, что в начале съемок побаивалась его по-актерски, что он ее переиграет. Боялась не соответствовать ему.

Помню, как-то мы сидели в ресторане с Любой Полищук и Вячеславом Тихоновым, он такой сдержанный человек был, все его замечания, высказывания очень четкие. Люба открыто рассказывала о своей жизни, а Вячеслав Васильевич был очень закрытый, мало говорил. Я счастлив, что мне довелось с ним работать, это великий актер, оставивший огромный след в мировом кинематографе.

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Sobesednik.ru

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