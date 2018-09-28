«Я тебе это прощу»: Вячеслав Тихонов отпускал Нонну Мордюкову к возлюбленному с условием вернуться обратно

Сестра Нонны Викторовны рассказала, как распался звездный брак.

В феврале исполнилось 90 лет со дня рождения Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. К юбилею знаменитого актера «Первый канал» снял документальный фильм «О чем молчал Вячеслав Тихонов?», рассказавший о непростом первом браке звезды экрана и самой яркой советской актрисы того времени.

Нонну Мордюкову и Вячеслава Тихонова считали самой красивой парой послевоенного СССР. Однако трудно было подобрать более отличающихся друг от друга людей.

Будущих супругов познакомили съемки фильма «Молодая гвардия», где актеры играли героев-краснодонцев. Для Нонны и Вячеслава эта картина стала первым опытом работы в кино и своеобразной «путевкой в жизнь». Режиссер фильма Сергей Герасимов был так покорен актрисой, что поехал к родителям Нонны просить благословения на брак, однако гордая казачка ответила отказом — у нее уже разгорелся роман с Вячеславом Тихоновым.

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова – студенческие годы, послевоенные сороковые, учёба во ВГИКе, начало их любви.

Спокойный молчаливый Тихонов и шумная решительная Мордюкова сошлись неожиданно для своих сокурсников. Официально свои отношения пара оформила уже после рождения в 1950 году единственного сына Владимира. Супруги жили в комнате мужского общежития ВГИКа, а после перебрались в проходную комнату коммуналки, где и провели 13 лет брака.

Все годы семейной жизни бытовыми хлопотами занималась Нонна. Вячеслав воспринимал домашние дела как что-то неважное и второсортное. Мордюкова сама готовила ужин и добывала к нему продукты, заботилась о том, где взять деньги и у кого одолжить при их нехватке. Кроме этого, супруги катастрофически не совпадали по темпераменту.

Вячеслав Тихонов любил на досуге читать или смотреть телевизор и не разделял увлечений Нонны застольями и шумными компаниями. Актриса же называла мужа «сухарем» и часто жаловалась матери на его безучастность, заговаривая о разводе. Ирина Петровна уговаривала дочь не бросать мужа: «Не бросай, доча, а то останешься на всю жизнь одна! Все-таки Слава — хороший парень».

Василий Шукшин и Нонна Мордюкова

Во время съемок фильма «Простая история» у Нонны возникла взаимная симпатия с Василием Шукшиным. Актер и режиссер считал, что Мордюкова сможет «сжиться» лишь с ним — таким же деревенским парнем широкой души. Однако впервые за всю историю поездок Нонны на съемки ее вдруг навестил Тихонов с сыном — и Шукшин больше не решился подойти к артистке. Почти сразу после смерти матери актрисы, уговаривавшей ту не рушить брак, Тихонов и Мордюкова расстались. Их брак продлился 13 лет.

Ходили слухи о многочисленных увлечениях актрисы, и лишь недавно ее сестра Людмила рассказала: у Нонны разгорелся роман с бывшим мужем Людмилы Гурченко — Борисом Андроникашвили. Людмила Викторовна дополнила, что Вячеслав Тихонов знал о новой любви супруги, более того — сам отпустил ее к другому с просьбой возвратиться:

«Он ей сказал: «Я так тебя прошу. Ну, бывает страсть у человека. Понимаю. Я тебе это прощу. Давай я тебе дам три месяца. Как только огонь погаснет, вернись, я прощу, но больше чтоб никогда. А сейчас у меня тяжелая съемка». Представляете, на что он пошел, чтоб только она вернулась. А она, конечно, не вернулась».

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова

Через четыре года после расставания с Мордюковой Тихонов женился еще раз — этот брак продлился 42 года, до самой смерти артиста. Мордюкова прожила с Андроникашвили пять лет и рассталась с ним. Впоследствии у Нонны Викторовны были другие увлечения, однако последние свои годы она провела в одиночестве, как и предрекала ей когда-то мать.

Вячеслав Тихонов в своих интервью обходил тему брака с Мордюковой молчанием. Актриса же нередко вспоминала свой неудачный первый брак, а после смерти единственного сына, не сумевшего избавиться от наркозависимости, обвинила бывшего мужа в этой трагедии.

Лишь через много лет Тихонов не сдержался и дал понять, что все годы думал о первой жене. Супруга Ролана Быкова Елена Санаева вспоминает: «Через стенку в больнице в Кунцево лежал Ролан. И однажды Слава услышал наш с Роланом разговор. И как-то ничего особенного в том разговоре не было… но потом Ролан мне передал такую фразу Славы: «Надо же, как ты говоришь с Леной. Может быть, если бы я знал такие слова, мог так говорить, Нонна не ушла б от меня».

Незадолго до смерти Нонна Мордюкова решилась позвонить Вячеславу Тихонову и попросить у него прощения за то, что «всю жизнь ему запутала». Тот кратко ответил «Спасибо», но, по отзывам близких, простил свою первую любовь. Летом 2008 года Нонна Мордюкова скончалась, а в декабре 2009 года россияне проводили в последний путь Вячеслава Тихонова.

По инф. Домашний очаг

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