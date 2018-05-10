«Огненный таран» Николая Гастелло

В Советском Союзе на вопрос «Кто такой Гастелло?» мог легко ответить любой школьник. Подвиг Гастелло был совершён в первые дни войны, когда наши войска несли тяжёлые потери. И многие советские воины проявляли чудеса героизма, жертвуя своей жизнью во имя Победы.

Биография Николая Гастелло

В мае 2108 года исполнилось 111 лет со дня рождения Николая Францевича Гастелло.

Николай Гастелло родился 6 мая 1907 году в Москве, в семье рабочего и белошвейки. Отец будущего лётчика, Франц Павлович, уроженец белорусского села, изначально носил фамилию Гастылло, но, переехав в Москву, слегка изменил её. Николай Гастелло учился в мужском училище, закончил его в 14 лет, а через два года стал учеником слесаря. В 1924 году семья Гастелло переехала жить в Муром, где отец будущего героя устроился на работу в паровозоремонтный завод. Николаю исполнилось в то время 17 лет, поэтому он стал также работать на том же заводе слесарем, одновременно учась в общеобразовательной школе. В 1928 году Николай вступил в партию, увлёкся спортом и усиленно занимался им в свободное от учёбы время. Его особенной страстью был футбол, Николай был центральным нападающим в команде. Кроме этого, молодой Гастелло отлично катался на коньках и лыжах, а также прыгал с парашютом. В 1930 году семья Гастелло вернулась в Москву, где парень устроился работать слесарем на машиностроительный завод.

Может быть, Николай Гастелло прославился бы спортивными достижениями, если бы в 1932 году не услышал призыв партии «Молодёжь – на самолёты!» и не поступил бы в Луганскую школу пилотов. Именно с неё началась военная лётная карьера героя. С 1933 по 1941 год Николай Францевич Гастелло был командиром корабля тяжелобомбардировочной авиации дальнего действия в Ростове-на-Дону.

В 1939 он уже воевал на Халхин-Голе в качестве командующего эскадрильи, а в июне 1940 году принимал участие в присоединении Северной Буковины и Бессарабии к СССР. В том же году Николаю Гастелло дали звание капитана.

О личной жизни лётчика Николая Францевича Гастелло до нас дошло мало сведений. Известно, что лётчик был женат, и у него было двое сыновей. Один из них, Виктор Гастелло, стал полковником авиации.

Подвиг Гастелло

Великую Отечественную войну Николай Францевич встретил в звании командира эскадрильи 207-го тяжелобомбардировочного авиаполка. Первый свой боевой вылет совершил 22 июня 1941 года в 5:00. До этого он успешно освоил управление самолётом ДБ-3ф и в самом начале сражений 24 июня 1941 года пополнил свою героическую биографию первым подвигом – сбил немецкий «Юнкерс». Ровно через два дня Николай Гастелло пошёл ещё на один величайший подвиг, стоивший ему жизни.

В пятый день войны, 26 июня 1941 года, 3-й дальнебомбардировочный авиационный корпус в течение дня наносил удары по войскам противника в районе Радошковичи – Молодечно у белорусской деревни Декшаны. Немногочисленный 207-й авиаполк, входящий в состав корпуса, выполнял в тот день второй боевой вылет. В воздух поднялось звено в составе двух самолётов. В экипаж капитана Николая Гастелло входили штурман лейтенант Анатолий Бурденюк, стрелок-радист сержант Алексей Калинин и нижний люковый стрелок адъютант эскадрильи лейтенант Григорий Скоробогатый.

О втором экипаже было известно только то, что пилотировал самолёт старший лейтенант Фёдор Воробьёв, а в качестве штурмана с ним летел лейтенант Анатолий Рыбас. Звено обнаружило большую вражескую моторизованную колонну, экипажи сбросили бомбы на танки и автомобили неприятеля. После выхода из атаки Гастелло отдал приказ своим ведомым лейтенантам Воробьеву и Рыбасу возвращаться на аэродром, а сам полетел к другой дороге, просёлочной. По ней также шла колонна. Опустившись на предельно малую высоту, он прошёл вдоль неё. Стрелки Калинин и Скоробогатый, ведя пулемётный огонь, смогли уничтожить двенадцать немецких машин. Вражеские зенитки открыли по бомбардировщику огонь. Самолёт был подбит. Загорелся бензобак. Сбить пламя не удавалось, до своих было не дотянуть. И капитан Гастелло направил горящую машину в центр механизированной колонны противника.

После выполнения боевого задания на аэродром вернулся лишь бомбардировщик старшего лейтенанта Воробьёва. Он со своим штурманом лейтенантом Рыбасом и подал рапорт по команде с описанием подвига экипажа капитана Гастелло.

Эти лётчики, как пишет в своих воспоминаниях сын легендарного лётчика Виктор Гастелло, видели и подтвердили, как объятый пламенем самолёт капитана Гастелло врезался во вражескую колонну мотобронетехники, и «мощный взрыв потряс скопление вражеской бронетехники, огненный смерч перекинулся на другие танки противника».

Неназванные герои

В 1990-е годы в средствах массовой информации появилась иная версия тех событий. Были обнародованы данные об эксгумации предполагаемой могилы Гастелло в 1951 году. Там были обнаружены останки экипажа другого лётчика, Маслова, который ранее считался пропавшим без вести. Тогда этот факт скрыли, и на месте гибели Маслова поставили стелу в честь подвига Гастелло. Из-за этого было выдвинуто предположение, что именно Маслов является автором «огненного тарана». Эта версия была тщательно изучена и не получила официального подтверждения по многим причинам. Но в 1996 году Маслову и всем членам его экипажа были присвоены звания Героев Российской Федерации (посмертно).

Единственные очевидцы «огненного тарана» лейтенанты Воробьёв и Рыбас погибли в том же 1941 году. Их рапорты не сохранились до наших дней.

Достоверно известно только одно: экипажи Гастелло и Маслова геройски погибли в один день при исполнении боевого задания и достойны славы.

К сожалению, на долгие годы в тени остались другие члены экипажа Николая Гастелло, которые погибли вместе с командиром во время «огненного тарана»: лейтенант Бурденюк, старший сержант Калинин и лейтенант Скоробогатый (лётчик того же полка, он попросился в боевой вылет вместо штатного стрелка).

О них как будто забыли. И только в 1958 году все они были посмертно награждены орденом Отечественной войны 1 степени.

Мифы о подвиге Гастелло

Подвиг Гастелло выделялся, служил примером героизма и самопожертвования. В связи с этим в общественном сознании сложилось несколько устойчивых заблуждений как о самом лётчике, так и о его подвиге.

Многие считают, что Гастелло совершил первый в истории таран наземной цели, но на самом деле первым был советский лётчик М. А. Ююкин 5 августа 1939 года во время боёв на реке Халхин-Гол. Кстати, Гастелло был однополчанином Ююкина на Халхин-Голе.

А самый первый таран в истории Великой Отечественной войны совершил советский лётчик Кокорев 22 июня 1941 года приблизительно в 4 часа 15 минут.

Ещё одно очень распространённое заблуждение, касающееся подвига Гастелло: лётчик совершил свой подвиг в одиночку и шёл на таран, управляя истребителем, а не бомбардировщиком. Эта легенда была настолько устойчивой, что были созданы произведения, в которых Николай Гастелло совершил свой подвиг на истребителе. Например, пьеса «Гастелло», появившаяся в1947 году. Существовали картины и агитационные плакаты с изображением «огненного тарана». На них лётчик таранил танки и автоцистерны с горючим в одиночку и на истребителе.

«Огненный таран»

Фамилия Гастелло стала нарицательной, а лётчиков, совершивших подобный подвиг, называли гастелловцами. За время Великой Отечественной войны многие герои повторили подвиг Гастелло.

Всего было совершено 595 «классических» воздушных таранов (самолётом самолёта), 506 таранов самолётом наземной цели, 16 морских таранов и 160 танковых таранов.

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