Иван Черевичный — покоритель Арктики

22 марта стало известно, что ООН приняла решение по заявке России на расширение Арктического шельфа. Однако озвучено оно будет только в июле. Напомним, что покорение Арктики началось ещё с советских высокоширотных воздушных экспедиций, настоящим королём которых был полярный лётчик, пилот от Бога и Герой Советского Союза Иван Черевичный. Именно он первым совершил посадку на Полюс относительной недоступности. По важности это расценивалось как покорение человеком Северного полюса. 31 марта исполняется 110 лет со дня его рождения.

Родился Иван Черевичный в селе Голта Херсонской губернии. Что удивительно, в семье из пяти братьев он был уже вторым Иваном, и это не считая отца – Ивана Логвиновича. Когда у него в кругу полярников спрашивали, как так получилось, он с присущим ему юмором рассказывал, что всё как в русских народных сказках. Иван-царевич водил дружбу с серым волком, а Иванушка-дурачок, что с него взять, отправился к белым мишкам.

Как рассказывала младшая сестра Черевичного Юлия Ивановна, он буквально с детства мечтал стать пилотом: такие мысли появились у него после того, как над их селом пролетел аэроплан и сел чуть поодаль, в степи. Естественно, все сельчане к нему и побежали. После этого игрушки Вани Черевичного тут же превратились в летательные аппараты.

Свою мечту детства он сохранил навсегда. После того как оказался в рядах Красной армии, сначала в 1929 г. окончил теоретическую школу лётчиков, а потом в 1932 г. и Объединённую военную школу пилотов и техников. Там же Черевичный трудился инструктором, а с 1933-го стал пилотом-инструктором ОСОАВИАХИМА на аэродроме в Тушино.

Однако московское небо для Черевичного было слишком маленьким и скучным. А вот исследователи Северного полюса в 30-е годы прошлого века были кем-то наподобие космонавтов. В Арктике оставалось много неразведанных земель, на которые не просто не ступала нога человека, но даже в глаза их никто не видел ни с земли, ни с воздуха. Взять тот же Полюс относительной недоступности – условную равноудалённую от любой суши точку в Ледовитом океане. Её окружает гигантская ледяная пустыня, поэтому человеку попасть туда было невозможно. Из-за этого в начале ХХ века на карте мира красовалось белое пятно, и никто не знал, что там находится.

Так что Ивану Ивановичу было в чём увидеть настоящую романтику первооткрывателя! А после того как о челюскинцах узнала вся страна, Черевичного было уже не удержать. Пришёл к начальству и попросил перевести в Главное управление Северного морского пути. Здесь Черевичный занимался исследованием воздушных трасс в Сибири, ледовой разведкой и проводкой судов по Северному морскому пути. В 1938 году он участвовал в снятии экспедиции Папанина с дрейфующей станции «Северный полюс – 1».

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В зоне недоступности

Одним из первых серьёзных научных свершений Черевичного можно считать посадку на Полюсе относительной недоступности в апреле 1941 года. К сложнейшей экспедиции экипаж Черевичного готовился два года. Прежде всего нужно было отработать методику полётов, понять, каким маршрутом можно туда лететь, где есть возможность совершить посадку, и многое другое. Только в 1939 г. он налетал 300 часов, покрыв расстояние в 60 тыс. км в сложнейших условиях северных широт. В 1940 г. объём полётов стал ещё больше. Черевичный совершил 27 ледовых разведок и преодолел свыше 70 тыс. км. В одном из своих вылетов лётчик провёл в воздухе 23 часа без посадки и смог приблизиться к самому краешку Полюса недоступности. Именно в этот полёт выяснилось – вокруг много льдин, пригодных для посадки. Значит, экспедиции быть!

Но не только разведывательные полёты предваряли открытие. Была проведена большая расчётная работа по оснащению четырёхмоторного самолёта СССР‑Н‑169 (модификация АНТ-6, он же ТБ-3, для арктических полётов), нужно было учесть каждый килограмм, каждый прибор, который брали с собой на борт для наблюдений на льду. Получалось, что при взлёте вместе с горючим, экипажем, научной группой и снаряжением – масса самолёта составляла 27 770 кг, тогда как садиться без ущерба для машины можно было при весе Н-169 не больше 24 тонн. Так было указано в техпаспорте. По подсчётам Черевичного первая посадка на дрейфующую льдину была возможна только после 9 часов полёта, когда сгорит примерно 4 тонны горючего.

26 марта 1941 года Черевичный и вся его команда поднялись с острова Врангеля в поисках ответа, что же там – у Полюса недоступности? Неожиданно после 36 минут полёта вдруг «закашлял» крайний правый мотор. Нужно садиться. Причём с полным баком топлива этого делать нельзя, опасно – одна неровность, кочка, что-то пойдёт не по плану, и вся махина взорвётся или разлетится на куски из-за большого веса. Это означало: нужно сбрасывать топливо, что, конечно же, стало бы концом экспедиции, которая почти и не начиналась. Черевичный думал иначе. Он увидел хорошую площадку и спокойно, без нервов, молча посадил здоровенную махину. Это стало одной из самых мягких посадок в жизни экипажа. Не зря его называли величайшим полярным лётчиком. Громадный опыт и умение – вот что было фундаментом его отваги в тот день.

После ремонта экспедиция продолжилась. В итоге Черевичный и экипаж Н-169 сделали три посадки 3, 13 и 23 апреля в различных точках Полюса относительной недоступности. В дрейфующих льдинах экипаж и учёные провели в общей сложности 15 дней и узнали много важного. Удалось изменить представления того времени о рельефе океанского дна в том районе: он был не столь глубок, как предполагалось ранее. Были проведены метеорологические наблюдения, которые установили, что в это время года здесь действует устойчивый антициклон.

Эти работы и сам факт, что сюда ступила нога человека, – были не менее важным событием, чем покорение Северного полюса Амундсеном. Экспедиция вернулась на Большую землю 15 мая. Тогда же были подписаны бумаги о представлении Черевичного к званию Героя Советского Союза. Вскоре началась война, и стране было уже не до науки.

Секретный полёт

Шёл 1941 год. Осень. Война в самом разгаре, и вдруг Черевичный и его штурман Валентин Аккуратов получают приказ – срочно прибыть в Генштаб. Там они узнают о том, что на них возложена важнейшая задача – подготовиться к полёту в США. Черевичный и Аккуратов должны доставить советских специалистов в Сиэтл, где начнётся подготовка к переброске американского вооружения по ленд-лизу. Изначально маршрут, который был предложен лётчикам, проходил через Шпицберген с промежуточной посадкой в Великобритании. Иван Черевичный этот план отверг: велик шанс быть сбитыми, а на борту Громов, Юмашев, Байдуков… Он предложил лететь маршрутом по арктической трассе на восток, через Аляску и Канаду с посадками Ном – Кадьяк – Ситка – Сиэтл.

Конечно, был риск попасть в непогоду, но с этим Черевичный справляться умел – был одним из лучших пилотов, кто мог лететь «вслепую» и обладал выносливостью, чтобы проводить долгие часы за штурвалом. Так и полетели. Даже попав в грозу во время последнего отрезка 65-часового перелёта, он решил не садиться в Канаде, а по сигналу радиомаяка довёл самолёт до Сиэтла. Всё завершилось благополучно, а в США наших пилотов встречали как национальных героев.

Аэропорт им. Черевичного

Свою Звезду Героя Иван Иванович Черевичный получил позже, в 1949 году, после воздушных высокоширотных экспедиций «Север-2» и «Север-4». Это был всё тот же метод «прыгающих групп», когда исследователи высаживались в разных точках Арктического бассейна. И если первую свою Звезду Героя он мог получать ещё в 1941-м, то третью (по счёту, но не количеству) – в 1957 году.

В 1955 г. он по-прежнему там, где царят холод и снег, – но уже не на Северном полюсе, а на Южном, в Антарктиде. В ранге командира авиационного отряда Первой советской антарктической экспедиции. Может показаться, что разницы между полюсами нет, но многое для советских полярных лётчиков было в новинку. Например, у Антарктиды самая высокая средняя высота по сравнению с другими континентами: если полёт проходит на 100-метровой высоте над уровнем земли, в действительности альтиметр показывает высоту куда большую, свыше 2000 м, – тут уже и воздух более разряжённый. В Арктике летали на меньших высотах. Да и температура в Антарктиде суровее – во время первых советских исследований доходило до -72, на поверхности земли, на высоте ещё холоднее.

В экспедиции был прикреплённый к группе член ЦК, который докладывал о ходе исследований на самый верх. В финале экспедиции один из членов экипажа серьёзно набедокурил, что и было отмечено членом ЦК. Из-за того что «командир не обеспечил дисциплину», в последний момент решено было наградить Черевичного не Звездой Героя, а орденом Ленина.

Все, кто знаком с лётным делом, по-прежнему помнят и вспоминают Ивана Ивановича с большим теплом. Сегодня решается вопрос о переименовании в его честь регионального аэропорта Васьково в Архангельске. Идею поддерживают не только сотрудники аэропорта, но и в Росавиации, Российском географическом обществе, а также власти Архангельской области. И пускай Иван Черевичный не взлетал с этого аэродрома, но именно через эту область он совершал многочисленные полёты. Его вклад в освоение Арктики до сих пор служит нашей стране.

По инф. «Аргументы недели»

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