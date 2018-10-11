Голос французского шансона

Недавно весь мир простился с великим французским шансонье армянского происхождения Шарлем Азнавуром. О его концертах говорили как о «двух часах нежности, ностальгии и любви». Согласно совместному опросу журнала Time и CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Биография Шарль Азнавура

Дитя эмиграции

В мае 1924 города семья Азнавурян, спасаясь от армянского геноцида, оказалась во Франции. Они не планировали оставаться там, просто ждали визу в Америку. Но судьба распорядилось по-другому: 22 мая у них родился сын, которого назвали Шахнур Вахинак. Путешествовать с новорождённым было трудно, кроме того, у Азнавурянов уже была маленькая дочь, и эмигранты остались в Париже. Так Франция обрела будущего великого шансонье Шарля Азнавура.

Родители мальчика были артистами, отец пел в оперетте, мать играла на сцене. Но в Париже пришлось открыть ресторан «Кавказ», там работала вся семья, но разбогатеть не получилось. Пятилетний Шарль (так стали звать Шахнура на французский манер) развлекал посетителей игрой на скрипке, а став постарше, начал исполнять русские танцы и петь. Азнавур, вспоминая о своём детстве, рассказывал, что в семье любили «смеяться и петь, танцевать и плакать». В доме звучали в основном русские и цыганские песни. Азнавур несколько лет посещал детскую театральную школу, там его называли «маленький армянин». Он не получил хорошего образования, но всегда любил читать.

В тринадцать лет Шарль получил свою первую настоящую роль в театре Одеон в пьесе «Марго», в которой сыграл маленького Генриха IV. В четырнадцать получил небольшую роль в кино.

Когда началась война, отец ушёл добровольцем на фронт, а семья осталась в оккупированном Париже. Шарль, чтобы прокормить мать и сестру, выступал в маленьких кафе. А ещё продавал немцам газеты, духи и шоколад.

«Мой маленький Шарль»

Путь к славе у певца получился тернистым и долгим. «Проснулся знаменитым» – это не про него.

Щуплый, невысокий (164 сантиметра), но с большим типично армянским носом – с такой непарадной внешностью нечего было и думать о завоевании требовательной французской публики. Но... Азнавур мечтал о сцене. Он начал сочинять собственные песни, а в девятнадцать лет пережил первый серьёзный провал. Он вышел на сцену в «Олимпии» и, почти заикаясь от смущения, спел свою песню о любви. Юношу освистали – плохо было всё: голос, внешность, манера исполнения. Критики посоветовали Шарлю больше никогда не пытаться петь.

Семейный ресторан давно разорился, денег не было, а сам будущий артист нередко голодал. Азнавур зарабатывал тем, что играл на эпизодические роли в маленьких театрах и кабаре, пел в третьеразрядных кинотеатрах между сеансами.

В конце войны Шарль Азнавур познакомился с молодым композитором Пьером Рошем, которому тоже не везло. Их дуэт назывался «Рош и Азнавур», молодые люди пели в послевоенных кабаре Франции и Бельгии.

Исполнителей приметила Эдит Пиаф, и в 1946 году они приняли участие в её гастрольном турне.

Пиаф изменила судьбу Азнавура, взяв его под своё покровительство. Она увидела в робком молодом человеке огромный потенциал.

Первым делом Пиаф сообщила: «Разве с таким носом можно выступать на сцене? Тебе нужно с ним срочно что-то сделать».

Отношения с великой певицей продолжались восемь лет. Сам Азнавур называл их милым рабством. Он везде сопровождал Эдит Пиаф, был её водителем, секретарём, носильщиком, сиделкой, лучшим

слушателем и утешителем, которому она доверяла. Но, вопреки всеобщему мнению публики, он никогда не был любовником певицы.

Шарль Азнавур ездил с Пиаф на гастроли и выступал во всех её концертах. Его имя указывали на афише. Зрители его по-прежнему не принимали, но терпели и вели себя сдержанно. «Спасибо, хоть тогда не свистели – публика считала, что на вечере Пиаф свистеть непристойно», – рассказывал шансонье.

Кстати, как выяснилось, про нос Пиаф говорила серьёзно. Она оплатила операцию, и Азнавур вышел из клиники уже с абсолютно ровным носом без характерной горбинки.

Разговор о любви

Шарль Азнавур был преданным учеником великой певицы, что принесло свои плоды. В середине пятидесятых он стал знаменитым. Его песня «Моя жизнь» понравилась публике. «Прекрасная песня – ужасный певец», – так говорили слушатели.

Это было только начало. Большая фирма звукозаписи предложила ему контракт, и негромкий, чуть хрипловатый голос певца зазвучал по всему миру.

Знаменитый шансонье посетил с концертами 94 страны, несколько раз приезжал в Советский Союз.

Одной из самых любимых у русской публики стала песня Азнавура «Вечная любовь», написанная для культового фильма «Тегеран-43». Эту песню на концертах Азнавур исполнял в дуэте с Мирей Матье.

«Поёт о любви так, как до сих пор ещё никто никогда не пел. Он поёт так, как сам любит, чувствует и страдает», – это слова Мориса Шевалье об Азнавуре.

Шарль Азнавур сыграл более 60 ролей в кино. Известность ему принёс фильм французского режиссёра Франсуа Трюффо «Стреляйте в пианиста», где Азнавур сыграл пианиста в кабаре. Потом певец неоднократно снимался у Жана Кокто, Клода Шаброля, Фолькера Шлендорфа.

«Дьявол и десять заповедей», «Переход через Рейн», «Американская крыса» – наиболее известные фильмы, где играл Азнавур. Его актёрский талант был отмечен «Хрустальной звездой».

Ещё одна известная во всём мире лента с участием Азнавура, где певец сыграл самого себя, – «Эдит и Марсель». Он рассказывает о большой любви Эдит Пиаф и боксёра Марселя Сердана.

Шарль Азнавур никогда не забывал о своих армянских корнях. Когда случилось землетрясение в Спитаке, он создал фонд под названием «Азнавур для Армении» и собрал несколько миллионов долларов для помощи пострадавшим.

Дом и семья

Французский шансонье был женат трижды. Первый брак сам Азнавур называл ошибкой молодости, певец женился в 21 год, а в 26 развёлся. Семнадцатилетняя супруга Шарля родила двоих детей: дочь Седу и сына Шарля.

Во втором браке у супругов не было детей, что и стало в итоге причиной разрыва.

Третий раз певец женился на бывшей модели, шведке Улле Топсель. Была пышная свадьба, молодожёны венчались в армянской церкви в Париже. У супругов трое детей: дочь Катя и сыновья Мишель и Николя.

Шарль и Урсула прожили вместе более полувека.

С конца семидесятых годов французский певец жил в Швейцарии, где приобрёл виллу. Как он сам объяснял свой выбор, потому что в этой стране самые низкие налоги.

Шарль Азнавур любил читать и слушать классическую музыку, но кроме этого у него были и другие увлечения. Например, певец любил... шить. Сидел за ножной швейной машинкой и создавал подушки для садовой мебели, чехлы для машины.

Кроме того, Азнавур был хорошим кулинаром, видимо, это был наследственное качество. Но при этом сам ел немного и предпочитал деликатесы.

Прощание

Более семидесяти лет Шарль Азнавур отдал сцене, стал автором почти двух тысяч песен. В день своего 75-летия великий шансонье сказал: «Я собираюсь работать до 90 лет и умереть в 100». И ему это почти удалось: в своё девяностолетие он дал концерт в Берлине.

Певец скончался в возрасте 94 лет 1 октября 2018 года. Во время прощания с Шарлем Азнавуром звучал гимн Франции и армянская национальная музыка.

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