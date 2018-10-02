Умолк великий голос: ушел из жизни Шарль Азнавур

Известный певец, композитор и поэт Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По информации СМИ, Азнавур умер в своем доме на юге Франции. AFP уточняет, что последний концерт он дал в Осаке 19 сентября и планировал в конце октября отправиться в новый тур.

В апреле Азнавур был госпитализирован после репетиции выступления в Петербурге. Концерт артиста, который должен был состояться 25 апреля, перенесли на 9 апреля 2019 года.

Отметим, что за свою карьеру музыкант записал около 1,3 тысячи песен и более 100 альбомов. Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. В 1998 году журнал Time и телеканал CNN назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века.

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В день похорон французского шансонье Шарля Азнавура в Армении будет объявлен траур. Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Это величайшая утрата для армянского, французского народов. Это общечеловеческая утрата», — сказал Пашинян. Ранее, по информации «Интерфакса», тысячи граждан Армении зажгли свечи на площади Азнавура в центре Еревана в память о скончавшемся в понедельник всемирно известном шансонье. Акция памяти проходит также в городе Гюмри.

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Эйфелеву башню подсветили золотом в память о шансонье Шарле Азнавуре.

Мэр Парижа Анна Идальго написала в Twitter, что город сегодня вечером отдаст исполнителю дань уважения.

По ее словам, «на Йенском мосту будут проигрывать самые красивые его песни, а на гигантском экране покажут его фотографии».

По инф. rosbalt.ru

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