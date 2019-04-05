Георгий Данелия: «Я не снял всё, что хотел. Но снял только то, что хотел»

В Москве скончался легендарный режиссёр, мастер советской лирической комедии Георгий Данелия. Его фильмы завоевывали призы на мировых фестивалях и расходились по стране на цитаты. Такие разные как «Кин-Дза-Дза» и «Осенний марафон», «Афоня» и «Слезы капали», «Я шагаю по Москве» и «Мимино», они всегда сохраняли общую неповторимую интонацию, удивительным образом сочетающую светлую лиричность с веселостью, доходящей до балагурства.
Первый полный метр Данелии, фильм о маленьком человеке с большим сердцем «Сережа», по повести Веры Пановой, в 1960-м году был отмечен большим призом «Хрустальный голобус» Карловарского фестиваля 1960 года, призом «Золотая голова Паленке» на фестивале в Акапулько (1960), признан лучшим фильмом 1960 года по опросу журнала «Советский экран», а спустя полвека розошелся по видеозаписям в соцсетях фразой «Дядя Петя, ты дурак».
В случае с Данелией не будет преувеличением сказать, что на его фильмах выросло несколько поколений. И все они, какой бы кусочек его обширной фильмографии им не достался, из этих фильмов так или иначе знали, что ни по какой педагогике нельзя отчитывать парня за то, что он дурака назвал дураком. О работе при советской власти режиссер говорил: «Правда, я не снял всё, что хотел. Но снял только то, что хотел».
Афишу фильма «Серёжа» можно несколько раз увидеть в начале фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», который вышел в 1965 году; а снимался в 1961—1962 годах, когда и вышел на экраны «Серёжа». Хуциев, другой классик кинематографа, скончался 19 марта. Галина Данелия тогда отказалась сообщать об этом мужу. Она добавила, что Георгий Николаевич считает Марлена Мартыновича очень талантливым человеком. «Они оба — грузины, родом из Тбилиси, и они впитали все лучшее, что есть в грузинском кинематографе. Но как режиссеры они — антиподы. Если Георгий Николаевич — динамичный, экспрессивный, страстный, гротесковый, то Марлен Мартынович — медленный, созерцательный».
Про «Серёжу» писали: «Непредвзятый, незамутненный детский взор — взор некоего "естественного человека" — фиксирует то, что ускользает от обычного наблюдения, связанного стереотипами». Этот ясный взгляд Данелия сохранил до конца, пронзив им половину двадцатого века, даже девяностые высветив фильмами «Настя», «Паспорт» и «Орел и решка».
Отметив 75-летие переходом из игрового кино в анимацию (вышел мультфильм «Ку! Кин-дза-дза» тольков 2013-м), Георгий Николаевич строил большие планы: «Думаю, что сделаю анимационные версии и по другим моим игровым картинам.Сейчас на очереди фильм "Сережа", который я снимал совместно и Игорем Таланкиным и "Путь к причалу». Они не осуществились, зато режиссер взялся за перо и упаковал свой жизненный опыт в мемуарную трилогию «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьёт до дна» и «Кот ушёл, а улыбка осталась», впоследствии объединенные под одним названием «Кошмар на цыпочках».
Отдельного упоминания заслуживает музыка фильмов Данелии. Он работал с конгениальными композиторами, в его картинах звучат популярные шедевры Гии Канчели и Андрея Петрова.
«Он лучился добротой к людям во всех своих фильмах. Они вместе написали много фильмов, — вспоминает вдова Петрова Наталья. — Это была дружба, но им не обязательно было встречаться каждый день или каждый месяц, достаточно было просто одного слова, звонка».
В грустной сказке «Слёзы капали» Данелия сам спел на мелодию Петрова небольшое стихотворение Геннадия Шпаликова «Людей теряют только раз...».
В конце февраля режиссер оказался в больнице с воспалением легких. После этого врачи перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. В последние несколько дней перед смертью Данелия чувствовал себя очень плохо. Он скончался после того, как у него развились острая дыхательная и сердечная недостаточность.
«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», — сообщила вдова Галина Юркова-Данелия. Она намерена похоронить супруга на Новодевичьем кладбище в Москве.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Работодатели объяснили, почему увольняют людей старшего возраста. А специалисты по трудоустройству дали советы, как постараться удержаться на старой работе или найти новую. 100% работающих советов тут не пред...
Как уже известно, с 1 января 2019 года вступил в силу ФЗ, давший старт пенсионной реформе, постепенно повышающей возраст выхода на заслуженный отдых. Страсти до сих пор кипят (мы подробно освещали процесс «пе...
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает возможность взыскания долгов с соцвыплат, в том числе пенсий и пособий. Документ размещен на портале правовой информации. Поправки внесены в ФЗ «О...
Пенсионный фонд России завершил прием заявлений граждан о переводе пенсионных накоплений в рамках переходной кампании 2018 года. Согласно подведенным итогам, за прошлый год поступило 1 956,2 тыс. заявлений. П...
Пенсионный фонд России завершил перерасчет пенсий большинства сельских пенсионеров с учетом изменений, вступивших в силу с нового года. По итогам проведенной работы, повышены выплаты более 803 тыс. неработающ...
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.