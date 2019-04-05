Георгий Данелия: «Я не снял всё, что хотел. Но снял только то, что хотел»

В Москве скончался легендарный режиссёр, мастер советской лирической комедии Георгий Данелия. Его фильмы завоевывали призы на мировых фестивалях и расходились по стране на цитаты. Такие разные как «Кин-Дза-Дза» и «Осенний марафон», «Афоня» и «Слезы капали», «Я шагаю по Москве» и «Мимино», они всегда сохраняли общую неповторимую интонацию, удивительным образом сочетающую светлую лиричность с веселостью, доходящей до балагурства.

Церемония прощания с легендарным кинорежиссером Георгием Данелия состоится в московском Доме кино.

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Первый полный метр Данелии, фильм о маленьком человеке с большим сердцем «Сережа», по повести Веры Пановой, в 1960-м году был отмечен большим призом «Хрустальный голобус» Карловарского фестиваля 1960 года, призом «Золотая голова Паленке» на фестивале в Акапулько (1960), признан лучшим фильмом 1960 года по опросу журнала «Советский экран», а спустя полвека розошелся по видеозаписям в соцсетях фразой «Дядя Петя, ты дурак».

В случае с Данелией не будет преувеличением сказать, что на его фильмах выросло несколько поколений. И все они, какой бы кусочек его обширной фильмографии им не достался, из этих фильмов так или иначе знали, что ни по какой педагогике нельзя отчитывать парня за то, что он дурака назвал дураком. О работе при советской власти режиссер говорил: «Правда, я не снял всё, что хотел. Но снял только то, что хотел».

Афишу фильма «Серёжа» можно несколько раз увидеть в начале фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича», который вышел в 1965 году; а снимался в 1961—1962 годах, когда и вышел на экраны «Серёжа». Хуциев, другой классик кинематографа, скончался 19 марта. Галина Данелия тогда отказалась сообщать об этом мужу. Она добавила, что Георгий Николаевич считает Марлена Мартыновича очень талантливым человеком. «Они оба — грузины, родом из Тбилиси, и они впитали все лучшее, что есть в грузинском кинематографе. Но как режиссеры они — антиподы. Если Георгий Николаевич — динамичный, экспрессивный, страстный, гротесковый, то Марлен Мартынович — медленный, созерцательный».

Про «Серёжу» писали: «Непредвзятый, незамутненный детский взор — взор некоего "естественного человека" — фиксирует то, что ускользает от обычного наблюдения, связанного стереотипами». Этот ясный взгляд Данелия сохранил до конца, пронзив им половину двадцатого века, даже девяностые высветив фильмами «Настя», «Паспорт» и «Орел и решка».

Отметив 75-летие переходом из игрового кино в анимацию (вышел мультфильм «Ку! Кин-дза-дза» тольков 2013-м), Георгий Николаевич строил большие планы: «Думаю, что сделаю анимационные версии и по другим моим игровым картинам.Сейчас на очереди фильм "Сережа", который я снимал совместно и Игорем Таланкиным и "Путь к причалу». Они не осуществились, зато режиссер взялся за перо и упаковал свой жизненный опыт в мемуарную трилогию «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьёт до дна» и «Кот ушёл, а улыбка осталась», впоследствии объединенные под одним названием «Кошмар на цыпочках».

Отдельного упоминания заслуживает музыка фильмов Данелии. Он работал с конгениальными композиторами, в его картинах звучат популярные шедевры Гии Канчели и Андрея Петрова.

«Он лучился добротой к людям во всех своих фильмах. Они вместе написали много фильмов, — вспоминает вдова Петрова Наталья. — Это была дружба, но им не обязательно было встречаться каждый день или каждый месяц, достаточно было просто одного слова, звонка».

В грустной сказке «Слёзы капали» Данелия сам спел на мелодию Петрова небольшое стихотворение Геннадия Шпаликова «Людей теряют только раз...».

В конце февраля режиссер оказался в больнице с воспалением легких. После этого врачи перевели его в реанимацию и ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. В последние несколько дней перед смертью Данелия чувствовал себя очень плохо. Он скончался после того, как у него развились острая дыхательная и сердечная недостаточность.

«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», — сообщила вдова Галина Юркова-Данелия. Она намерена похоронить супруга на Новодевичьем кладбище в Москве.

Polit.ru

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