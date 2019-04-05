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Георгий Данелия: прощание — во вторник
По инф. rosbalt.ru   
05 Апреля 2019 г.
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Церемония прощания с легендарным кинорежиссером Георгием Данелия состоится в московском Доме кино. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России ТАСС. В свою очередь, внучка режиссера Маргарита Данелия заявила агентству «Москва», что прощание предварительно намечено на вторник, 9 апреля.

Георгием Данелия: прощание — во вторник

Георгий Данелия умер 4 апреля в одной из московских больниц на 89-м году жизни. Его доставили в больницу в конце февраля, но в последние дни состояние именитого пациента резко ухудшилось. Врачи выявили сепсис и острую сердечную недостаточность.

Место похорон пока не определено. Между тем, Галина Юркова-Данелия сообщила о планах семьи похоронить режиссера на Новодевичьем кладбище.

По инф. rosbalt.ru

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