Встречи, которых лучше бы избежать

Современный город таит в себе множество опасностей, особенно для людей преклонного возраста. Неудачная встреча с грубыми и жестокими личностями может подстерегать на каждом шагу, но пожилые люди не всегда способны уберечь себя от негативного исхода такого столкновения. Вот лишь некоторые примеры случаев, которые трагично закончились для людей старшего поколения: реальные события, произошедшие на днях и рассказанные информационными агентствами.

Порой случайные знакомства могут обернуться чем-то совсем неприятным. Так и случилось с пожилым хозяином квартиры по улице Молдова в Омске. Одинокий пенсионер познакомился с мужчиной возле магазина и, недолго думая, пригласил его к себе домой. Новые знакомые сразу же решили разбавить обстановку алкоголем, но вскоре что-то пошло не так: между ними возникла ссора, после которой мужчина избил пенсионера, забрал телевизор и поспешно удалился. К своей развязке эта история подошла только через несколько дней, когда сын потерпевшего узнал о случившемся и обратился в полицию. Грабителя удалось легко отыскать по показаниям пенсионера. Им оказался 40-летний ранее судимый мужчина, проживающий в соседнем доме. Преступник не стал церемониться с награбленным и продал телевизор за 200 рублей сапожнику из киоска по ремонту обуви. Теперь ему придётся отвечать за свой поступок: мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Нередко даже попытки воззвать к здравому смыслу приводят к несчастью. За свою адекватность поплатился пожилой житель Орла, которого избили из-за того, что он не дал одному из своих собутыльников полакомиться собакой. Абсурдная история началась поздним вечером в беседке во дворе одного из ливенских домов, где дружная компания распивала спиртное. В самый разгар веселья к беседке подошла собака. Один из присутствовавших привязал её верёвкой и сказал своим приятелям, что намерен зарезать собаку и съесть. Пенсионера возмутило такое поведение, после чего он сделал замечание своему знакомому. Жестокий ответ поступил незамедлительно: мужчина ударил старика в ухо, повалил на пол и начал избивать ногами. Ближайшие три года любитель собачатины проведёт за решёткой в колонии общего режима. Что до жертвы, то ей, очевидно, предстоит долго оклемываться от побоев (к слову: по ссылке на портале для пожилых — как залечивать различные виды травм).

Другая история закончилась более трагично. Пожилой житель Петербурга получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы по вине подвыпившего посетителя «Рюмочной 51». Неизвестный сильно толкнул старика костылём, из-за чего последний не удержался и разбил голову. Пострадавшего доставили в больницу, и некоторое время врачи боролись за жизнь пациента, но спустя несколько часов после нападения он скончался. Виновника происшествия обвиняют в причинении смерти по неосторожности, пока он находится под подпиской о невыезде.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ