Вера в чудодейственную силу мощей довела до их кражи

Настоятель храма в Донецкой области сообщил о необычном преступлении. Неизвестный украл из церкви мощи Георгия Победоносца, сообщают СМИ.

Украинец уверовал в чудодейственную силу мощей, но почему-то не стал следовать заветам, так что прямо посреди дня выкрал ларец и скрылся с места преступления.

Совсем скоро грабителя задержали. Оказалось, что местный житель 28 лет решил воспользоваться, по его мнению, небывалой силой этой реликвии, для чего он и украл мощи святого. Скоро они послужат в качестве вещественного доказательства в этом деле, а злоумышленнику придётся отвечать за «надругательство над могилой» по всей строгости закона.

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