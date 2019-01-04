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Вера в чудодейственную силу мощей довела до их кражи
Егор Стуков   
04 Января 2019 г.
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Настоятель храма в Донецкой области сообщил о необычном преступлении. Неизвестный украл из церкви мощи Георгия Победоносца, сообщают СМИ.

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Украинец уверовал в чудодейственную силу мощей, но почему-то не стал следовать заветам, так что прямо посреди дня выкрал ларец и скрылся с места преступления.

Совсем скоро грабителя задержали. Оказалось, что местный житель 28 лет решил воспользоваться, по его мнению, небывалой силой этой реликвии, для чего он и украл мощи святого. Скоро они послужат в качестве вещественного доказательства в этом деле, а злоумышленнику придётся отвечать за «надругательство над могилой» по всей строгости закона.

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