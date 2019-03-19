Великие жертвы: отдать жизнь за спасение жизни ребенка

Для родителей нет ничего страшнее, чем смерть ребёнка. Они готовы на многое, чтобы дать своему чаду возможность жить, иногда даже жертвуя последим, что у них осталось. Так и поступил житель Китая, который отказался от собственного лечения, чтобы спасти свою дочь. А другая потрясающая новость пришла из Лондона: там физиологически живое тело ребенка с мертвым мозгом – станет источником спасения для других детей. С согласия родителей, осознанно сделавших такой сложный моральный выбор.
Студентка Сунь Ин поведала историю великого самопожертвования. В 2014 году у её отца обнаружили рак лёгких, но эта беда пришла не одна. В 2015 году у девушки диагностировали лимфому – злокачественное опухолевое заболевание. Но семейных денег не хватало на то, чтобы вылечить всех. Тогда отец принял ответственное решение и прекратил свою терапию. Он умер в декабре 2015 года.
Но ему удалось спасти свою дочь. Она пережила немало курсов химио- и радиотерапии за три года, причём девушка постоянно переносила процедуры на выходные, чтобы она имела возможность нормально учиться в институте. Учителя и одногруппники долгое время не знали об её болезни.
Несмотря на героический поступок отца, жизнь девушки не стала простой. Она потеряла 18 килограммов за несколько лет, у неё выпали волосы, а болезнь возвращалась трижды. Однажды девушке пришлось почти полгода провести в постели с огромной температурой в сорок градусов! Тогда её мать взята для неё академический отпуск, из-за чего друзья и учителя узнали о заболевании девушки. Они тоже не остались в стороне и отдали ей 100 тысяч юаней, примерно 974 тысячи рублей.
По словам Сунь, такая помощь стала для неё опорой, мотивацией для дальнейшего преодоления своих проблем. Сейчас девушка рисует комиксы о своём лечении, в надежде подбодрить других людей с похожим диагнозом.
Другая история великой жертвы произошла в Великобритании. Там родители отдали органы своей погибшей дочери для спасения других маленьких детей.
Девочка по имени Элла Тэтчер страдала от синдрома Драве – редкой формы эпилепсии. Её родители надеялись на выздоровление своей 10-летней малышки, ведь понемногу ей становилось всё лучше.
К сожалению, этому было не суждено сбыться. В 2018 году из-за острого приступа эпилепсии девочку доставили в больницу. Ненадолго она потеряла возможность дышать, но врачи смогли восстановить её дыхание и отправили её в лондонскую детскую больницу. Там Эллу обследовали, после чего рассказали её родителям страшные новости.
Им сказали, что мозг девочки «фактически мёртв». Вскоре её отключили от аппарата искусственного дыхания. Родители понимали, что своему ребёнку они уже никак не помогут, но их девочка всё ещё может спасти жизни других детей. Тогда они решились на донорство органов: «Теперь благодаря Элле пять семей могут забыть об организации похорон», – заявила Анна, мать погибшей девочки.
Она также призвала остальных родителей не оставаться в стороне в подобных ситуациях. И пусть это непросто, но со словами Анны хочется согласиться. Да, без всяких сомнений, любым родителям было бы очень тяжело принять такое решение сразу после смерти своего ребёнка, учитывая, что медлить здесь ни в коем случае нельзя, иначе органы просто станут непригодны для других больных детей.
Но именно в таких непростых делах и проявляется наша, человеческая природа. Порой мы готовы пойти на жертвы, готовы признать свою боль, чтобы дать больше шансов для высшей ценности этого мира, без которой ничего бы не существовало – для самой жизни. Такие поступки, такие самоотверженные люди не только даруют жизнь для других, но и вселяют тёплую надежду на лучший исход для каждого человека, который попал на грань жизни и смерти.
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