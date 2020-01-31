Цифромания

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Наверное, ещё никогда прогресс не двигался столь стремительно! Новые технологии, буквально ворвавшиеся в нашу жизнь в последние несколько лет, буквально поражают своими возможностями! Мы расплачиваемся электронными картами в магазинах, имея в руках современный смартфон, к нашим услугам – вездесущий интернет, где можно смотреть кино и в любую секунду узнавать прогноз погоды, разговаривать и видеть собеседника, даже если он находится за тысячи километров, управлять своим банковским счетом, делать покупки… Совсем недавно, каких-нибудь тридцать-сорок лет это все было совершеннейшей фантастикой! А сейчас – заходишь в маршрутку – половина пассажиров сидят, уткнувшись в свои смартфоны: кто играет в электронные игры, кто с кем-то переписывается, кто разговаривает…
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О нём знали только Сталин и Берия
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Время выбрало нас...
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Недавно в стране объявлен курс на цифровизацию и новый премьер с жаром взялся за воплощение этой идеи. Теперь почти весь документооборот будет безбумажным, уже отказались от привычных трудовых книжек и меняют их на электронные, любые справки скоро можно будет получить в электронном виде. Эксперты сейчас охотно размышляют о том, как в недалеком будущем изменится мир благодаря цифровизации. Например, уже сейчас внедряемый в Москве проект «Активный гражданин» позволяет направлять средства на благоустройство с учетом потребностей граждан, а «Электронный дневник» дает возможность родителям оперативно узнавать, что происходит с ребенком школе.
Мы так стремительно движемся в этот новый электронный мир, что совершенно выпускаем из виду, что далеко не все в нашей огромной стране умеют пользоваться этими технологиями – согласно результатам исследований, лишь одиннадцать процентов населения обладает необходимыми навыками в сфере высоких технологий. Среди занятых в экономике работников сорок пять процентов вообще не пользуются компьютерами.
Но я немного о другом – о тех рисках, которые несет массовая цифровизация. Чуть не каждую неделю в СМИ появляется информация обо всех новых и новых способах электронного мошенничества. С частных электронных банковских карт снимаются ловкими жуликами немалые средства. Причем далеко не всегда удается поймать грабителей! При этом некоторые услуги уже сейчас можно получить только с применением компьютерных технологий, а если и возможен традиционный способ, то цифровые сервисы имеют привилегированный статус.
Использование цифровых технологий требует определенных навыков работы с компьютером, но далеко не все наши граждане – опытные пользователи. В первую очередь речь идет о людях пожилого возраста. Получается, что они подвергаются цифровой дискриминации только потому, что они не умеют обращаться с компьютером или смартфоном.
Не стоит забывать, что вовлечение в мир компьютерных технологий требует еще и определенных финансовых вложений. А у многих россиян, в первую очередь, живущих в регионах, и сегодня нет ни компьютера, ни смартфона, а часто и денег на это. К этому добавляется ещё и отсутствие устойчивой и надежной связи в отдаленных регионах, из-за чего многие технологии и сервисы там все ещё недоступны. Конечно, Москва – очень быстро развивающийся регион, но нельзя забывать и об остальной России, которая развивается не так быстро!
За последние годы многократно увеличилось количество киберпреступлений. Истории о том, как люди были обмануты «цифровыми» мошенниками, не сходят со страниц СМИ. На ни о чем не подозревающих граждан с помощью фиктивных электронных подписей регистрируются компании, оформляются кредиты и т. д. Порой человек, отправляясь в отпуск, узнает, что он должник! Или когда люди приходят и узнают, что они банкроты, или что они учредители или соучредители ряда компаний.
Очень часто жертвами киберпреступников становятся молодые люди, которые выросли и живут в цифровом пространстве, но наивно полагают, что оно не несет им угроз. Жертвами мошенников становится и наиболее уязвимая категории граждан – вчерашние воспитанники детских домов. Государство предоставляет им жилье в собственность, но при этом, чаще всего, они не имеют ни малейшего понятия о том, как эту собственность защитить. По мнению специалистов, для них риск быть обманутыми киберпреступниками и лишиться квартиры вырастает в разы. Это еще и к вопросу нашей общей правовой неграмотности, незнания цифровых форм мошенничества и отсутствии действенной защиты. Ведь большинство наших людей не понимают рисков, совершая сделки. Вот вы, читающий эти строки, часто внимательно читаете напечатанный мелким шрифтом текст банковского договора? То-то!
Таким образом, из-за цифрового неравенства и правого нигилизма в группы риска попадает больше половины населения страны! Они не являются активными участниками цифрового гражданского оборота, часто не знают обо всех возможностях, угрозах и рисках, которые несет с собой цифровизация. Более того, в 2019 году вступили в силу поправки в закон о кредитных историях, и теперь у каждого россиянина есть кредитный рейтинг, независимо от того, просил он его создавать или нет. С 1 октября начали действовать смарт-контракты, планируется создать цифровые профили с юридически значимой информацией на каждого гражданина. Получается, что тот, кто владеет компьютерной грамотностью, тот, кто разбирается в законодательстве, имеет бОльшее количество привилегий, прав и защиты, чем остальные! Тогда впору действительно говорить о цифровой дискриминации и разделении граждан на два сорта. Как говорят современные мыслители, цифровая экономика встраивает в себя лишь тех, кто имеет для неё ценность. Значит ли это, что больше половины граждан России не имеют ценности, потому что не вписались в формат цифровой экономики? И что необходимо сделать, чтобы избежать этого расслоения?
Специалисты предлагают для соблюдения прав этой категории граждан сохранить традиционные способы гражданского документооборота. Другими словами, необходимо ориентироваться не только на «продвинутых» людей, не только на тех, у кого есть гаджеты, но и на тех, у кого их нет. Вот только будут ли они услышаны за поднявшимся цифровым шумом?
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- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
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О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Доходы по рублевым депозитам нынче не радуют...
18 января 2020 года Центробанк России опубликовал данные о среднестатистической процентной ставке в отечественных финансовых организациях по вкладам. Данные указаны только по рублевым депозитам. Стало известн...
Покупка из-за рубежа: сколько потребуют доплатить?
С 1 января в России подняли таможенные пошлины на товары, приходящие почтой из-за рубежа. За китайский, да и любой другой зарубежный товар стоимостью выше 200 евро (и/или свыше 31 кг) нам теперь придется допл...