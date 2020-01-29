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Интернет-жулье продолжает охоту за вашими деньгами: чего опасаться?
|По инф. "Российской газеты"
|29 Января 2020 г.
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Специалисты Роскачества рассказали, как уберечь от интернет-мошенников свои данные и не лишиться денег.
Внимание: не надо стесняться и комплексовать, если какие-то технические детали, перечисленные ниже - вам непонятны! Это распространенное явление: многие пожилые люди, освоив азы интернета - вполне уверенно начинают пользоваться управлением счетом онлайн, совершают покупки в Сети, рассчитываются за услуги, переводят деньги своим детям или знакомым... Но при этом - часть технических тонкостей упускается из виду. И вот тут-то, из-за недостатка знаний, и легко вляпаться в неприятности. Так что, если столкнулись в этой инструкции с какими-то непонятными терминами - наведите справки, поговорите с со своими детьми-внуками, с более продвинутыми знакомыми. Никогда не поздно чуть развить свой кругозор!
Итак, вот пять основных правил:
Первое - настороженно относиться к информации в интернете и перепроверять ее, ведь там поле для заработка для многих мошенников.
Второе - не вводить свои персональные данные (ФИО, номер телефона, адрес, банковские реквизиты...), если сайт, который их запрашивает, сомнителен и вы в нем не уверены.
Третье - никогда не переводить деньги кому-либо и куда-либо ради получения приза, компенсации, каких-то выплат. Если вас просят это сделать - перед вами с вероятностью 99 процентов мошенники.
Четвертое - проверять дату регистрации домена. Это можно сделать при помощи Whois-сервисов. Если его зарегистрировали недавно (например, 2 недели назад), стоит хорошенько подумать, прежде чем вводить туда свои платежные данные.
Пятое - проверить, использует ли сайт протокол "https" и есть ли у него действующий сертификат безопасности (показатель - буквы "https" и изображение "замочка" в адресной строке). Если нет - вводить свои персональные данные нельзя.
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