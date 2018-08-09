Референдум против "пенсионной повышки": удастся ли провести?

Центризбирком одобрил вопросы на возможный референдум против повышения пенсионного возраста: что дальше? Какие тонкости российского законодательства могут помешать провести всенародное голосование?

Впервые за четверть века ЦИК РФ одобрил вопрос для возможного вынесения на референдум. И не один, а сразу три — от разных инициативных групп.

«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране», — цитирует председателя ЦИК Эллу Памфилову официальный сайт комиссии.

Первый вариант предложила инициативная группа кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова (зарегистрирована Мосгоризбиркомом). Он звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»

Второй вариант поступил от инициативной группы, зарегистрированной в Подмосковье Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Третий вариант внесла инициативная группа, зарегистрированная в Алтайском крае местным отделением КПРФ: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Напомним: почти две недели назад ЦИК отклонил вариант вопроса, подготовленный КПРФ, назвав его «неконкретным» и не соответствующим закону. Новый вопрос коммунисты сформулировали уже с помощью сотрудников Центризбиркома.

По закону, формулировка вопроса должна быть такой, чтобы можно было ответить только «да» или «нет», то есть — исключать двойную трактовку.

На голосование нельзя выносить вопросы об изменении статуса субъекта РФ, о досрочном прекращении или продлении срока полномочий президента, Госдумы, а также о проведении досрочных выборов президента или депутатов Госдумы, или о переносе сроков таких выборов.

Последний раз референдум проводился в 1993 году. Но, по сути, это было в другой стране, потому что уже после этого приняли российскую Конституцию. Само голосование за главный документ страны референдумом можно считать весьма условно, утверждают эксперты. Формально он даже назывался «всенародным голосованием», чтобы обойти требование закона «О референдуме РСФСР».

В нулевые годы в ЦИК регулярно поступали предложения провести всеобщее голосование — об ограничении прав президента, восстановлении дореформенных сбережений граждан, национализации недр, лесов и других природных ресурсов, железных дорог, атомных, тепловых и гидроэлектростанций, и даже об изменении пенсионного законодательства. Регламентирующие акты неоднократно дополнялись ограничениями. Так, в 2002 году в России запретили проводить всенародное голосование в период избирательной кампании, и в последний год действия полномочий президента и Госдумы. А в 2004 году, когда был принят федеральный закон «О референдуме РФ», усложнили процедуру запуска всеобщего голосования гражданами. Теперь инициативная группа должна иметь свои отделения больше чем в половине субъектов РФ. При этом, каждое такое отделение должно включать не меньше ста участников референдума.

Но главное — в одном регионе не может быть двух отделений разных инициативных групп. Поэтому здесь действует принцип — кто успел.

После того, как ИГ создаст свою региональную сеть, можно подавать заявление о регистрации в ЦИК. На все про все закон отводит инициативной группе два месяца с момента регистрации первого регионального отделения. Или ЦИК просто завернет референдум.

Дальше участникам ИГ предстоит собрать не меньше двух миллионов подписей за референдум. Причем, только в тех субъектах, где у нее зарегистрированы региональные отделения. Но не больше 50 тысяч подписей в одном регионе. Срок сбора подписей в 2004 году сократили с трех месяцев до 45 дней.

Таким образом, по закону, право провести референдум о повышении пенсионного возраста получит инициативная группа, которая первой зарегистрирует 43 региональных отделения и соберет два миллиона подписей.

После регистрации в ЦИК инициативная группа открывает счет «фонда референдума», и только оттуда впредь будет брать деньги на сбор подписей и агитационную кампанию. А после должна будет отчитаться перед ЦИК — откуда брали деньги и на что тратили.

В подписных листах должны быть ФИО, адрес, паспортные данные каждого, кто оставил автограф. При этом расписаться можно только за себя — подпись и дату нужно ставить своей рукой. Все остальное может заполнить представитель инициативной группы.

Документы нужно успеть сдать в ЦИК до 18:00 45-го дня. Лимит по количеству подписей можно превысить, но не больше, чем на 5%. В течение 30 дней ЦИК должен проверить не меньше 40% от необходимого числа подписей. Они считаются недействительными: если человек, оставивший подпись, не гражданин РФ или несовершеннолетний; указал в подписном листе недостоверные сведения о себе (проверяют органы внутренних дел); в строке недостает одного из пунктов — даты, отчества, паспортных данных, если подпись внесена карандашом или на компьютере; дата исправлена или поставлена не собственноручно подписавшимся.

Если член инициативной группы собственноручно не заверил подписной лист, все подписи в нем признаются недействительными. То же самое происходит, когда хотя бы одна из подписей в листе недостоверна.

В случае признания комиссией ЦИК «браком» хотя бы 5% подписей, проверка прекращается. Если достоверных подписей достаточно, принимается решение о проведении референдума, которое в течение пяти дней направляет президенту, Госдуме и Совету Федерации.

На обжалование решения ЦИК в Верховном суде у инициативной группы есть 10 дней. Если суд признает решение Центризбиркома законным, инициативная группа в течение года не сможет выступать с инициативой референдума с такой же по смыслу формулировкой.

После того, как документы посмотрит президент, свое решение должен вынести и Конституционный суд. Если он признает инициативу законной, президент в течение 15 дней назначает дату проведения референдума. По закону, это может быть только нерабочее воскресенье в период от 60 до 100 дней со дня опубликования решения о назначении референдума.

Кстати, проводить всенародное голосование можно даже после того, как Госдума окончательно примет закон, а президент его подпишет. А вот повторный референдум по тем же вопросам в случае неудачи можно будет собрать только через два года.

Организует подготовку и проведение референдума ЦИК. По грубым подсчетам, голосование о пенсионной реформе может пройти в России примерно через восемь месяцев. Чтобы его признали состоявшимся, на участки должно прийти больше половины людей, внесенных в списки. И если больше половины из них проголосуют «за», решение признают принятым.

Если голосование на нескольких участках, которые в совокупности дают 25% участников референдума, признают недействительными, ЦИК не примет результаты референдума. Если такое происходит, в течение 30 дней назначается повторное голосование.

Решение вступает в силу в день официального опубликования результатов референдума. Оно является общеобязательным, не нуждается в дополнительном утверждении, и действует на всей территории страны. Отменить или изменить его можно только по итогам нового референдума.

Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста до 63 лет — для женщин, и до 65 лет — для мужчин . В ряде регионов и городов прошли разрешенные и не разрешенные властями акции против пенсионной реформы.

. В ряде регионов и городов прошли разрешенные и не разрешенные властями акции против пенсионной реформы. Пенсионную реформу в таком виде, по данным опросов, не поддерживает 89% населения России.

По инф. rosbalt.ru

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