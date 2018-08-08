"Пенсионная повышка" может быть остановлена референдумом. ЦИК принял формулировки у активистов

ЦИК РФ на заседании в среду принял все вопросы референдума о повышении пенсионного возраста, предложенные тремя разными инициативными группами. Заседание транслировалось на сайте ЦИК.

Вопрос инициативной группы кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Вопрос алтайской инициативной группы (КПРФ) такой: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

Наконец, третий вариант подмосковной инициативной группы: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

Напомним, ранее ЦИК отклонил вариант вопроса, подготовленный КПРФ, назвав его «неконкретным» и не соответствующим закону. Новый вопрос коммунисты сформулировали уже с помощью сотрудников Центризбиркома.

После утверждения формулировок в ЦИК активистам предстоит собрать по всей России подписи в поддержку проведения референдума.

Напомним, 19 июля Госдума приняла первом чтении закон о повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до65-ти для мужчин. В ряде регионов и городов прошли разрешенные и не разрешенные властями акции против пенсионной реформы.

По инф. rosbalt.ru

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