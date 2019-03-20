Споры о мнениях: Макаревича осадили критики за слова о Крыме

Острый язык поэта и музыканта Андрея Макаревича вновь привлёк внимание неравнодушных людей. На этот раз лидер группы «Машина времени» с долей жёсткого, но всё-таки не слишком страшного сарказма осудил своих фанатов, которые радовались присоединению Крыма к России. Сами фанаты такого заявления выдержать не смогли и обрушились шквалом критики на своего кумира. Даже от строгих замечаний коллег и представителей власти у Макаревича укрыться не получилось.
Не в первый раз Андрей Макаревич навлекает на себя гнев народный. Теперь вот он решил высказаться о Крыме на своём аккаунте в фейсбуке. Музыкант оставил ёмкое сообщение для поклонников, которые были совсем не против Крыма: «Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мы выросли на ваших песнях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так [плохо] выросли? Что ж вы орали «Ура Крым наш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Она его не спасет», — колко высказался Макаревич.
После этого саркастического поста поток комментариев было не остановить. Сотни людей высказывались о некрасивой выходке музыканта: кто-то вспоминал про то, что Крым изначально был «незаконно включён в состав УССР», другие передразнивали музыканта, призывая его прислушиваться к мнению самих крымчан, которые, в общем-то, не против такого переезда.
К обычным подписчикам присоединились его коллеги-музыканты и политики. Композитор Юрий Лоза заявил, что с мнением Макаревича не согласен. По его словам, своих поклонников лучше не делить на «Крым наш» и «Крым не наш». Каждый житель Крыма сделал свой выбор сознательно, заметил Лоза, а 97% его жителей в итоге поддержали воссоединение с Россией.
Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отреагировал гораздо более жёстко, предположив, что «мир Макаревича уже ничего не спасёт».
А депутат Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк предложил музыканту пойти в политики, раз уж он так любит судить о таких делах.
Разного рода осуждений набралось так много, что Макаревичу пришлось объяснить сложившуюся ситуацию. Он заявил, что критики только ждут от него ответных оскорблений. «Может быть, это кому-то выгодно», – предположил музыкант.
К тому же он вполне чётко разграничил два взгляда на вопрос Крыма и не только: «Какие-то люди со мной совпадают во мнениях. Какие-то в чем-то – нет. Это нормально, я абсолютно в этом ничего страшного не вижу», – объяснил Макаревич.
И верно ведь он подметил! Все мы люди разные, у каждого имеется своё мнение. Да, кого-то слова музыканта повергли в настоящий шок, но разве от его высказывания что-то изменилось? Он лишь сказал то, что думает сам, не всем ведь быть «фанатами» Кремля и хранить непоколебимую веру в праведность российской власти и мудрость всех ее действий.
К слову, в каком-то смысле даже Путин согласен с таким подходом. Недавно он рассказал (в Крыму, кстати) о планах по патриотическому воспитанию молодежи. Путин назвал эту тему «очень важной», но заметил, что в детях стоит воспитывать патриотизм без лишнего фанатизма – не нужно «навязывать идеологию». Т.е. с точки зрения руководителя страны - иные, чем у него самого, точки зрения на политику - имеют право на жизнь... И если так, то это совершенно правильная мысль: Россия устала жить в условиях перманентной гражданской войны (слава Богу, что без крови). Ну и Андрея Вадимовича Макаревича тогда, наверное, не стоит записывать во "враги народа". Но можно и демонстративно не слушать - не сахарный, не растает.
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