Путин призвал к "патриотизму без идеологизации". Непонятно, но можно и попробовать...

Власти будут развивать сеть воспитания детей и молодежи на основе патриотических идей, но без идеологизации такой работы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с крымской общественностью. Что именно имеет в виду Владимир Владимирович под "патриотизмом без идеологии" - малопонятно, если вдуматься.

Как сообщает ТАСС, Путин назвал патриотическое воспитание «очень важной» темой, которая касается и школьников, и молодых людей. Но, по его словам, это не означает, что нужно навязывать идеологию. Воспитывать молодежь нужно на основе любви к Отечеству и знания истории, на основе разных идей по развитию страны, подчеркнул он.

Путин отметил, что сеть воспитания будет создаваться по всей стране и пообещал подумать о методах ее ресурсной поддержки. Он также провел параллель с советской системой воспитания молодежи, вспомнив про октябрят, пионеров и комсомол.

Что именно имеет в виду Владимир Владимирович под "патриотизмом без идеологии" - малопонятно, если вдуматься. Дело в том, что в современной России слово "патриотизм" (буквально - "любовь к Родине" в переводе с латыни) как раз является именно стрежневой идеологией, которая устойчиво проводится государственной пропагандой. Причем, предполагается "любовь к России нынешней", возглавляемой именно этим бессменным лидером - и в соответствии с этой на 100% идеологизированной концепцией ведется и трактовка исторических событий прошлого (мы неоднократно публиковали материалы историков, сомневающихся в научности такого подхода). Все другие концепции исторического пути России - не то, чтобы запрещены (не средневековье все-таки и не сталинское время!) - но откровенно не одобряются, а любая попытка критически осмыслить прошлое и настоящее страны клеймится как "русофобия" и "предательство интересов", тем более что все кругом убеждены: "Россия - в кольце врагов".

Короче, противоречивая идея - как практически она будет претворяться в жизнь (образовательными учреждениями, прежде всего) - покажет будущее. Будем наблюдать. А пока будем иметь в виду следующие интересные темы:

По инф. rosbalt.ru

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