Российскую «кузькину мать» теперь зовут «Посейдон»: третья мировая война предполагает управляемые цунами?

Стратегический беспилотник «Посейдон», которого ещё весной этого года в Великобритании прозвали оружием «Судного дня», отправился на свои первые подводные испытания. Аппарат способен переносить ядерные боезаряды и перемещаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью.

Первые сообщения о «Посейдоне» появились в 2015 году. Тогда проект только находился в разработке под названием «Сатус-6». Официально об этой инновации Владимир Путин заговорил лишь в начале весны 2018 года.

Сейчас источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС о старте подводных испытаний «Посейдона». Источник передаёт, что отработка возможностей нового аппарата ведётся в защищённой акватории, на которую не смогут проникнуть разведывательные силы других стран. Носителем для «Посейдона» служит атомная подлодка ВМФ.

Точные характеристики аппарата хранятся в тайне, но известно, что «Посейдон» способен переносить инновационную ядерную энергоустановку, а его целью могут стать важные экономические объекты потенциального противника.

В то же время, по предположению эксперта Чоро Тукембаева, «Посейдон» может взять курс на исландский вулкан Снайфельсйокюдль. В случае такой атаки юго-западный склон с ледником обрушатся и упадут в Атлантический океан. Это развернёт течение Гольфстрима и создаст огромную волну, которая сможет затопить восточное побережье Северной Америки. Такое суперцунами может дойти даже до Вашингтона, если для этого хватит «напора», уточняет эксперт. К тому же из-за использования ядерного вооружения потенциального противника затопит радиоактивной водой, что только усугубит последствия нападения.

Эксперт добавил, что затопить Европу тоже вполне возможно: для этого необходимо создать огромную волну в «природном канале», который протянулся от острова Ян-Майен до самого Амстердама.

Свой вклад во всемирный «диалог о войне» Тукембаев решил внести после публикации статьи доктора военных наук Константина Сивкова, который предложил сбросить ядерные боеголовки на важные «геофизические зоны» США, если война между сверхдержавами когда-нибудь начнётся.

Ради этого «когда-нибудь» и ведутся бесконечные разговоры о неопределённых, но таких опасных и ужасных битвах будущего. Ради этого наша страна постоянно наращивает военную мощь: чтобы иметь возможность дать ответ любому противнику. Кому-то такой принцип ведения дел в стране будет по душе, ведь всегда приятно чувствовать себя защищённым собственным государством от внешних угроз.

Но многие граждане уже показали, что современная политика России их не устраивает. Здесь можно вспомнить про шпионские скандалы, про ситуацию в Сирии и про ту же концентрацию властей на постоянном наращивании военной мощи. В октябрьских опросах целых 68% граждан признались, что они негативно настроены в этом смысле и видят Россию через пять лет как отстающую в развитии страну. Люди все чаще хотят более миролюбивой политики, а еще - справедливости и полезных для общества реформ внутри страны, утверждают социологи.



В то же время полностью отказываться от развития военных сил и оборонительных возможностей нельзя, конечно. Другой вопрос в том, насколько долго и как часто можно перебрасываться военными «угрозами» с другими странами, дёргая и без того тонкую струну всемирного напряжения и растрачивая на постоянные разработки деньги налогоплательщиков? Впрочем, пусть с трудом - но каждый может поискать свой ответ по этому тонкому вопросу, который традиционно не очень-то обсуждается в нашем обществе: считается, что это тема для "высшего начальства".

Редакцию портала "Мои года" интересует мнение читателя по актуальной военной и "геополитической" теме, коротко изложенной выше. Пожалуйста, отметьте среди приведенных ниже утверждение, которое ближе всего отражает вашу позицию — или напишите о своей реакции в комментариях. Будет здорово также, если вы попросите высказать свое мнение друзей и родственников!

Здорово! Пусть враги нашей Родины трепещут и знают, что нельзя соваться в Россию и в зону ее интересов. Пусть уважают и считаются с нами!

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Тревожно: опять включился механизм гонки вооружений. Ведь "враждебные страны" НАТО наверняка будут искать - чем ответить на российский шаг в новейших вооружениях. А России (и ее экономике) предстоит отвечать уже на новые вызовы. И так до бесконечности. При этом "мир во всем мире" ближе не становится.

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Это не моего ума дело. Руководству страны виднее, у него больше информации - и для таких вопросов оно и существует. А мы люди маленькие.

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