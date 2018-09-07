Развод Ивана Краско: реклама 87-летнего секс-гиганта — или просто пиар сладкой актерской парочки?

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В последнее время в интернете всё чаще появляются новости о том, что 87 летний Иван Краско разводится с Натальей Шевель. Ходит много слухов о причинах такого решения. Одни утверждают, что молодая жена изменяет артисту, другие что это сам Краско желает вернуться к бывшей жене Наталье Вяль, с которой имеет двух сыновей. Однако недавно артист заявил, что расстается со своей 27-летний с супругой из-за нежелания Шевель жить с ним интимной жизнью. По словам Краско он хочет детей, а супруга категорически против. Наталья же заявляет, что не собирается рожать из-за возраста мужа, который не успеет поставить ребенка на ноги. К тому же Иван Иванович содержит всех своих бывших жён и совместных детей. Поэтому денег катастрофически не хватает.
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Шевель, выросшая в малообеспеченной семье понимает, что по сути у неё и сейчас нет своей жилплощади. Ведь последнее время они живут в трехкомнатной квартире вместе с бывшей женой сына актера Андрея Краско, умершего в 2006 году. Таким образом места для малыша будет слишком мало. Иван Краско заявил о разводе в то время, как Шевель была на отдыхе в Испании. Эту новость она узнала от журналистов и ответила, что любит своего супруга, но такое решение он должен сказать глядя ей в глаза. После чего, она конечно же отпустит актера.
Сложившаяся ситуация явно непонятная и запутанная. Многие считают, что семья Краско таким образом просто зарабатывает деньги, посещая различные ток-шоу и рассказывая о своей жизни. Благодаря этому они получают неплохие гонорары. С одной стороны их можно понять, в таком возрасте Иван Иванович уже не может работать как прежде, а на содержание жен уходит слишком много средств. С другой стороны нужно ли это делать подобным образом? Возможно бывшим женам следует самим обеспечивать свои семьи, а не висеть на шее у престарелого мужчины. Как вы думаете?
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