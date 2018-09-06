От престарелой рок-звезды из "Роллингов" хотят еще пару двойняшек!

Салли Хамфрис, жена гитариста The Rolling Stones, рассказала, что они с мужем задумались еще об одном ребенке. При этом она призналась, что хочет близнецов, так как с ними легко управляться.

У актрисы уже есть опыт воспитания сразу нескольких младенцев — в 2016-м она родила Рону Вуду дочек. Сейчас девочкам по 2 года, поэтому пара задумалась об очередном пополнении в семье. Салли уверена, что дети сделают их счастливее, кроме того, она на 30 лет младше мужа, что позволяет ей забеременеть еще раз. Она является третьей супругой 71-летнего музыканта, у которого уже имеется десяток внуков.

По инф. 101.ru

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