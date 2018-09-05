Елена Проклова рассказала о пластике и об "нестандартных" отношениях с бывшим мужем

Недавно Елена Проклова дала интервью, где высказала свое мнение о пластических операциях и косметологии. Оказалось, что телезвезда не покупает косметические средства, а пользуется исключительно домашними масками и кремами, сделанными самостоятельно из пшеницы, алое и чистотела. По ее мнению, это самое эффективное средство, а покупная продукция не может обеспечить хорошего ухода за кожей. Ранее актриса прибегала к пластике, но теперь старается поддерживать себя в форме спортом. По утрам она привыкла заниматься гимнастикой, а также приседает и крутит хулахуп. Кроме того, Елена любит плавать и часто бывает на море, проплывает ежедневно по 3 километра. Выглядит она хорошо, видимо занятия спортом и маски из натуральных продуктов положительно влияют на организм. Поэтому пластическая операция, по крайней мере сейчас, актрисе не нужна. А еще 2 сентября Прокловой исполнилось 65 лет и наконец-то она пролила свет на то, почему до сих пор проживает с мужем в одном доме.

Андрей Тришин — это третий муж актрисы и они прожили вместе 30 лет. Сейчас они живут под одной крышей, несмотря на то, что уже несколько лет находятся в официальном разводе. По словам Прокловой, их отношения кажутся странными большинству людей, но они не видят в этом ничего дурного. Просто они долго прожили вместе и их многое связывает, поэтому никто не хотел съезжать с уютного места. Хоть бывшие супруги и проживают вместе, но в личную жизнь друг друга не вмешиваются.

В любом случае, Елена Проклова занята работой и ей некогда следить за бывшем мужем, да и времени на своих ухажеров у нее также нет. Возможно они и не хотели разводиться. Однако чужая семья и чужие отношения часто кажутся странными со стороны. Главное, чтобы подобные условия устраивали их самих. Не так ли?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ