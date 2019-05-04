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Принц Гарри боится пропустить рождение наследника
Ульяна АНТОНОВА   
04 Мая 2019 г.
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Герцог Сассекский решил сократить изменил график поездки в Голландию, где должен был присутствовать на официальных мероприятиях 8 и 9 мая. Принц Гарри проведет в Нидерландах всего один день, чтобы не оставлять надолго свою беременную супругу.

Принц Гарри боится пропустить рождение наследника

Рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри с нетерпением ожидают не только сами родители, но и практически вся страна, а может быть - и весь мир. В СМИ то и дело появляются заметки о том, что возле дома Маркл заметили вертолет или скорую помощь. Выдвигаются даже такие версии, что ребенок уже давно родился, но об этом намеренно умалчивают.

Те же, кто не верит слухам о тайных родах, предполагают, что 37-летней Меган будут делать кесарево сечение, так как срок беременности уже перевалил за 40 недель. А также в соцсетях откровенно высмеивают весь ажиотаж, связанный с "королевскими" родами, вернее - с их задержкой: "Чтобы получился королевский отпрыск, требуется много времени. Эмбриону приходится нарастить толстую кожу, чтобы он в будущем выжил под взглядами зевак".

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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