Принц Гарри боится пропустить рождение наследника

Герцог Сассекский решил сократить изменил график поездки в Голландию, где должен был присутствовать на официальных мероприятиях 8 и 9 мая. Принц Гарри проведет в Нидерландах всего один день, чтобы не оставлять надолго свою беременную супругу.

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Рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри с нетерпением ожидают не только сами родители, но и практически вся страна, а может быть - и весь мир. В СМИ то и дело появляются заметки о том, что возле дома Маркл заметили вертолет или скорую помощь. Выдвигаются даже такие версии, что ребенок уже давно родился, но об этом намеренно умалчивают.



Те же, кто не верит слухам о тайных родах, предполагают, что 37-летней Меган будут делать кесарево сечение, так как срок беременности уже перевалил за 40 недель. А также в соцсетях откровенно высмеивают весь ажиотаж, связанный с "королевскими" родами, вернее - с их задержкой: "Чтобы получился королевский отпрыск, требуется много времени. Эмбриону приходится нарастить толстую кожу, чтобы он в будущем выжил под взглядами зевак".

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