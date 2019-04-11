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Невестка британской королевы не хочет рожать в больнице
По инф. rosbalt.ru   
11 Апреля 2019 г.
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Супруга британского принца Гарри будут рожать дома. По информации британских СМИ, герцогиня Сассекская Меган Маркл решила отказаться от поездки в роддом.

Меган Маркл не хочет рожать в больнице

Кстати, королева Великобритании Елизавета II тоже родила всех четырех своих детей не в больнице. Однако Меган 37 лет, это ее первый ребенок, и врачи опасаются, что ей, возможно, придется делать кесарево сечение.

В настоящее время Меган с супругом изучают практики гипнотерапии при родах. Принц Гарри планирует присутствовать при появлении на свет ребенка.

Напомним, Меган находится на девятом месяце беременности. Появление ребенка на свет ожидается уже в ближайшие недели.

По инф. rosbalt.ru

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