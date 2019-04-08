Неподтвержденный скандал вокруг принца Чарльза: неужели его брак с Камиллой незаконный?

Скандалы и интриги вновь разносятся американским таблоидом The Globe. На этот раз в центре слухов оказался принц Чарльз и его супруга Камилла. Издание указывает, что их брак якобы «объявлен незаконным».





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По информации американского таблоида, судья, пусть даже ещё и неофициально, объявил брак сына Елизаветы II и Камиллы незаконным. Источник издания утверждает, что судья уже проконсультировался с официальными лицами Великобритании и заявил, что принцем был нарушен Закон о браке от 1836 года.



Согласно этим правилам, венчание принца должно было пройти в церкви, но пара ограничилась лишь гражданской церемонией. Законным такой брак признать якобы нельзя, а сам принц таким образом может избавиться от лишних рисков, если вдруг его отношения с «незаконной» супругой закончатся разводом.



В итоге Чарльзу даже не придётся выплачивать 217 млн долларов своей супруге в случае бракоразводного процесса. Таблоид также указывает, что «принц Чарльз понимает, какой мстительной может быть Камилла, когда её загоняют в угол».



Но не будем спешить с выводами, ведь The Globe уже показывал свою обманную сенсационность в отношении британской семьи. Издание и раньше пыталось рассказать о невиданных ссорах в королевском дворце. Ещё в марте таблоид поведал о том, что Елизавета II принуждает своего сына к разводу, якобы для того чтобы избавить семью от лишних скандалов.



При этом Камилла, сообщало издание, после такого отсиживаться на месте не будет и вытащит «всех скелетов в шкафу» королевской семьи. Только вот на деле в этой новости правды не было, ведь утверждения таблоида прямо противоречат друг другу. Как заметили в Gossipcop, королева, наоборот, не стала бы настаивать на бракоразводном процессе, если бы желала спастись от лишних споров и скандалов в семье.

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