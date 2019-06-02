Политическая красота: новым канцлером Австрии стала пожилая модница

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На строгую политическую арену Европы выходит новая звезда, которая готова покорять мир не только своим умом и амбициями, но и непревзойденным стилем. Новым канцлером Австрии впервые стала женщина, да ещё какая! Красавица, умница и главная модница современной политической элиты – Бригитте Бирляйн.
Пожилая 69-летняя Бригитте Бирляйн недавно заменила на месте канцлера своего предшественника Себастьяна Курца. Пробиться на столь высокий пост ей помог огромный опыт и глубокие познания в юриспруденции. Одно время Бирляйн работала в прокуратуре, а в середине 90-х годов дослужилась до члена исполнительного совета Ассоциации прокуроров Австрии.
На пару лет она стала президентом этой организации, а потом и членом Конституционного суда Австрии. И здесь ей удалось занять высокий пост президента суда. Теперь вот наша героиня покорила ещё одну высоту, возглавив австрийское правительство.
Впрочем, на этом список достижений Бирляйн не заканчивается. Яркая политическая фигура совсем не походит на строгих прокуроров или чопорных представителей суда. Прекрасные локоны, крупные украшения прямиком из 80-х годов, яркие губы и дерзкие, но привлекательные костюмы – Бирляйн явно может показать всем свою красоту.
Её мать была личностью творческой, ведь когда-то получила художественное образование. Вполне возможно, именно она и привила дочке любовь ко всему прекрасному. Бригитте Бирляйн сама хотела пойти по пути своей матери, но в итоге всё-таки выбрала юриспруденцию, а потом с успехом получила докторскую степень в этой науке.
При этом любовь к искусству никуда не делась. Нынешний канцлер Австрии любит театр, оперу и живопись – у неё в коллекции есть немало творений художников современности. Бирляйн можно лишь позавидовать, ведь она ещё и на лыжах катается, под парусом ходит – умеет деловая женщина себя развлечь, ничего не скажешь!
И это при том, что 25 июня ей исполнится 70 лет! Совсем скоро с политической арены уйдёт другая модница – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Когда это случится, у Бирляйн даже не останется конкурентов, которые могли бы попытаться затмить её мощную красоту.
Именно «мощную», ведь она не стесняется носить большие украшения: крупные серьги и ожерелья, огромный бант на блузке, костюм с принтом впечатляющего размера цветов. Добавьте ко всему этому обтягивающие кружевные платья, розовые атласные костюмы и, конечно же, каблуки. Загорелая кожа дополняет образ Бригитте Бирляйн и недвусмысленно намекает на то, что новый канцлер Австрии не идёт вслед за трендами – она сама создаёт свой стиль.
К слову, королева Великобритании также относится к модницам, которые сами создают модный путь. Она помогла многим пожилым дамам найти свою красоту, но даже Елизавета II порой не прочь проследовать за лучшими тенденциями современности. Так, недавно она посетила воскресную службу в церкви, примерив на себя наряд кораллового оттенка, который стал главным трендом 2019 года.
Больше всего пожилых модниц сейчас проживает в сети. На своём Instagram-аккаунте нередко оставляет достаточно откровенные и очень впечатляющие фотографии Ясмина Росси – 59-летняя модель с фигурой 30-летней девушки.
Дизайнер Айрис Апфель в свои 97 лет получила совершенно неожиданное предложение от модельного агентства IMG Models. Женщина и раньше активно работала в сфере стиля, но никак не ожидала, что появится на обложках журналов в столь почётном возрасте.
Другой законодательницей моды оказалась польская красавица Хелена Нороуикс, которая в свои 84 года активно участвует в крупных рекламных кампаниях, снимается в кино и попадает на обложки модных журналов.
Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"
...И много других публикаций на эту тему
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