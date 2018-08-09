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Почему старшее поколение Америки не выходит на пенсию
Money.usnews.com   
09 Августа 2018 г.
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Среди поколения беби-бума в наши дни не так уж редко можно встретить тех, кто продолжает работать, даже если им стукнул шестой, седьмой, восьмой десяток. Продолжительность жизни в США продолжает увеличиваться благодаря развитию медицины, поэтому кое-кто может провести на пенсии столько же времени, сколько и на работе. (От редакции МГ: аналогичную аргументацию изыскивают правительственные сторонники повышения пенсионного возраста в России — это, конечно, не значит, что они полностью правы и надо "брать под козырек Америке". Но и присматриваться к чужому образу жизни есть смысл!)

По данным Бюро статистики труда США, за период с 1977 по 2007 количество тех, кто работает и в пенсонном возрасте, в целом возросло на 101%. Для мужчин за 65 прирост составил 75%, но для женщин эта цифра подскочила в два раза – 147%! Работники в возрасте 76 и старше – группа относительно немногочисленная, но и таких людей стало больше на 172%. 50% тех, кто уходит на пенсию, не следуют обычному сценарию, а 26% «приходят обратно», согласно исследованию Гарвардского университета 2010 года.

По данным Бюро статистики труда США, за период с 1977 по 2007 количество тех, кто работает и в пенсонном возрасте, в целом возросло на 101%.

По словам самих американских пенсионеров, такая ситуация сложилась по трем главным причинам:

Работая, можно социализироваться и чувствовать себя «в действии»

Уордлоу решил уйти на пенсию после сорокалетней работы на телевидении в штате Флорида, оставив позицию менеджера телестанции. «Я подумал, что пора бы уже и прекратить чем-то заниматься. Каждое утро я просыпался, шел в кафе выпить утренний кофе, смотрел на всех этих трудяг, которые приходили и уходили, и говорил: «Посмотрите на этих людей. Они не знают, как же это здорово – просто сидеть тут и пить кофе»

Но долго это чувство не продержалось. «Минуты растягивались в часы, часы – в дни. Накапливались энергия и желание продолжить работать в телеиндустрии – там, где я провел все эти годы. И я подумал: «Как-то это все не так и не то... Мне не нравится»

И Уордлоу с помощью друзей устроился на работу в Батон-Руж. «Я понял, что люди не делают новости так, как мне кажется правильным. И на этом этапе жизни я решил стать учителем в телеиндустрии» 

Можно продолжить работать во имя своего призвания и сражаться за то, что важно

Говард Вули, 61, тоже вернулся с пенсии. В 2013 году он ушел на покой после тридцати трёх лет в СМИ, и поселился вместе со своей женой Гейл в штате Северная Каролина. Гейл страдала от серповидноклеточной анемии и писала книгу о своей борьбе с болезнью. А Вули целыми днями сидел в Starbucks или прогуливался. «Гейл говорила, что после полугода такой жизни возникло ощущение, что я нервно наматывал круги по дому. К концу 2014 стало заметно, что мне некуда девать свою энергию. Поэтому Гейл не возражала, когда я получил предложение от Майкрософта стать консультантом». Такая работа позволила Вули не отрываться от семьи.

Гейл умерла в 2015 году, и Вули, опубликовав ее книгу, продолжил ее миссию – исследования в области серповидных клеток и адвокатское дело.

Продолжая любимую работу, можно остаться в форме и сохранить остроту ума

Джордж Фрейзер, известный спикер и писатель, никогда и не пытался уйти на пенсию. «Я об этом даже и не думал. Я наслаждаюсь работой больше, чем отпусками, не могу представить, что я буду делать что-то, кроме этого. Мне 73 года, и, похоже, я умру либо за рабочим столом, либо во время публичного выступления. Если вам позволяет здоровье, не уходите на пенсию. Если ваша работа вас захватывает – продолжайте до упора, и вам всегда будет интересно жить»

Money.usnews.com

Кстати, на портале moi-goda.ru есть еще много интересных статей по теме "пенсионный возраст"  

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