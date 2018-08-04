Оценка: от недовольства пенсионной реформой оппозиция сильнее не становится

Российские избиратели, разочаровавшиеся в «Единой России», просто ушли в никуда, отмечает политолог Алексей Макаркин.
О том, в чем причины нынешнего падения популярности «Единой России», являются ли ее низкие показатели результатом поддержки непопулярной в народе пенсионной реформыили же снижение рейтинга ЕР — долговременный тренд, а также, как «проседание» правящей партии отразилось на позициях парламентской оппозиции, обозревателю «Росбалта» рассказал политолог Алексей Макаркин.
— Думаю, что не стоит противопоставлять две эти формулировки. Пенсионная реформа, безусловно, сыграла роль некоего катализатора снижения рейтинга ЕР, но, полагаю, что в ближайшее время эта тенденция вряд ли будет преодолена. Потому что все более или менее популярные решения, которые в ближайшее время могут быть приняты, будут носить только компенсационный характер. Например, может быть введено понятие «предпенсионного возраста», распространение на эти категории граждан каких-то льгот, которые сейчас имеют пенсионеры. Но в любом случае это будут только компенсации, которые могут лишь смягчить отношение людей к увеличению пенсионного возраста, что вряд ли приведет к какой-то эйфории избирателей. Те люди, которые от ЕР отошли, вряд ли вернутся к ее поддержке.
— Но это уже не первое падение популярности правящей партии за последние месяцы...
— Да, был большой спад рейтингов в июне, но он касался не только ЕР, но и президента, и премьера, и правительства. Но сейчас мы видим, что эти рейтинги фактически вышли на свое плато — дальнейшего существенного снижения популярности не происходит. Падение рейтинга той же «Единой России» за последние три недели на один процентный пункт — находится, скорее, в рамках статистической погрешности. Примерно в таком же диапазоне — от 62,5% 1 июля до 63,6% в конце июля — колеблется и рейтинг президента, тоже в рамках статистической погрешности. То есть и по отношению к нему можно говорить, что его рейтинги также вышли на плато. То же происходит и с рейтингом премьера (от 29,5% до 30,8% за тот же период).
Таким образом, как мне представляется, с учетом того, что в этом году все плохое уже произошло, есть вероятность, что это рейтинговое плато в этом году останется. Другое дело, что в следующем году с этим могут быть проблемы, потому что сейчас еще не все обратили внимание на повышение НДС, которое может стимулировать рост цен. Соответственно, это тоже может привести к недовольству и росту протестных решений.
— Как снижение рейтингов ЕР отразилось на популярности думской оппозиции?
— Падение рейтингов «Единой России» не повлекло за собой каких-то крупных преференций для других партий. Например, ближайший преследователь ЕР — КПРФ за три недели июля прибавила лишь один процент, увеличив свой рейтинг с 14,5% до 15,5%. Это тоже рост в рамках статистической погрешности. Рейтинги «Справедливой России» (5,8%) и ЛДПР (10,7%) за тот же период вообще почти не изменились. Таким образом получается, что разочаровавшиеся в ЕР избиратели просто ушли в никуда.
Протест против пенсионной реформы достаточно раздроблен. Как вы помните, в прошедшую субботу кто-то протестовал под красными флагами, а в воскресенье Либертарианская партия собрала под своими знаменами демократическую оппозицию. Это отличается от того, что было в 2011—2012 годах, когда все были вместе. Сегодня оппозицию разделяет крымский фактор, отношение к Западу и многое другое, поэтому даже негативное отношение к пенсионной реформе не может ее объединить.
Дело еще и в том, что многих политически активных и в недавнем прошлом демократически настроенных людей пенсионная реформа не очень волнует. Они считают, что по ним она не ударит, и если она бьет по тем, кто за власть, то пусть они и бодаются с ней, а мы поедем отдыхать.
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