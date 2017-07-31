Пенсия по старости: как оформить без потерь

Пенсия по старости – самый распространённый вид пенсии в России. Как её оформить правильно, чтобы не потерять время и деньги, разбирался сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).

Пенсия по старости

В России страховую пенсию по старости в 2017 году получают более 35 млн человек

Страховая пенсия по старости – ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности.

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твёрдом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Размер выплаты ежегодно индексируется государством.

Право на пенсию по старости имеют:

Мужчины, достигшие возраста 60 лет; Женщины, достигшие возраста 55 лет;

Однако только лишь достижение пенсионного возраста не гарантирует назначения пенсии по возрасту. Что делать, если пенсионный возраст наступил, а пенсию отказываются назначать? Читайте совет главы Пенсионного фонда.

Существуют также способы заработать пенсионный стаж... не работая. Ознакомиться с ними можно здесь и здесь.

Если ни один из этих вариантов вам не подходит, то за вами остаётся право на социальную пенсию, которая выплачивается всем, у кого нет трудового стажа.

А теперь подробнее рассмотрим, как оформить пенсию.

Как оформить пенсию по возрасту

Оформить пенсию по возрасту можно не только в офисах Пенсионного фонда, но и через интернет



Куда обратиться

Чтобы оформить пенсию по возрасту, заявление о её назначении необходимо подать не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста в территориальный орган ПФР или в многофункциональный центр (МФЦ) по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Также заявление можно подать через законного представителя (доверенное лицо) непосредственно в территориальный орган ПФР, по почте или через МФЦ. При подаче заявления по почте днём обращения за страховой пенсией считается дата, указанная на почтовом штемпеле по месту отправления заявления, через МФЦ – дата приёма заявления МФЦ.

Россияне, выехавшие на постоянное место жительства за пределы России и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания в России, подают заявление непосредственно в Пенсионный фонд России (Москва, ул. Шаболовка, д. 4).

Гражданин может направить заявление об оформлении пенсии по возрасту в форме электронного документа через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (о том, как зарегистрироваться в «Личном кабинете» и его возможностях читайте подробнее).

Документы для оформления



Для оформления пенсии по возрасту необходимы следующие документы:

заявление о назначении страховой пенсии по старости;

паспорт (для граждан РФ) или вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

документы, подтверждающие продолжительность страхового стажа; Документы, подтверждающие периоды работы и другие периоды, должны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество гражданина, которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы, профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые счета и др.). Документы, которые выдает работодатель при увольнении с работы, могут быть приняты в подтверждение страхового стажа и в том случае, если не содержат основания для их выдачи.

справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года в течение трудовой деятельности. Во внимание могут быть приняты сведения о среднемесячном заработке за 2000-2001 годы, представленные работодателями и имеющиеся в информационных системах ПФР;

другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.

Если к заявлению приложены не все документы, то вам будут даны разъяснения, какие документы следует представить дополнительно. Если после этого вы представите недостающие документы не позднее чем через три месяца, днём обращения за пенсией будет считаться день приёма заявления.

Кстати, для отдельных категорий граждан для назначения пенсии по возрасту правительство ввело упрощённый порядок подтверждения трудового стажа.

Условия назначения

Для назначения страховой пенсии по старости должны быть соблюдены три условия:

Достижение общеустановленного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин

Некоторые граждане могут выйти на пенсию раньше. Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается досрочная пенсия по старости, утверждены Правительством РФ.

Страховой стаж должен составлять не менее 15 лет

Повышение требований к стажу происходит постепенно: в 2017 году он составляет 8 лет и в течение 7 лет поэтапно, по 1 году, увеличится к 2024 году до 15 лет. Необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов)

Требование по наличию 30 баллов также вводится постепенно: в 2017 году – 11,4 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения указанной величины к 2025 году.

Если вы оформляете досрочную пенсию, то будьте готовы к тому, что Пенсионный фонд может отказать вам в назначении пенсии. Это нормально. Нормально не по сути, а с точки зрения принятой ущербной практики подобных отказов. И причина здесь не в вас - а в безнаказанности чиновников ПФР: они (впрочем, как и другие чиновники) не несут никакой ответственности за свои ошибки, просчёты или откровенное сумасбродство. Увы.

К подобным отказам не нужно относиться как к концу света и доказывать сотрудникам Пенсионного фонда, что вы не верблюд. Не тратьте на это свои нервы и время, а сразу обращайтесь в прокуратуру и в суд. С очень большой долей вероятности суд обяжет ПФР назначить вам досрочную пенсию. Вот вам примеры, когда досрочная пенсия назначается, не смотря на сопротивление Пенсионного фонда.

Ну и есть такие ситуации, когда Пенсионный фонд однозначно отказывает в назначении досрочной пенсии, при этом суд также однозначно принимает сторону гражданина и обязывает ПФР назначить пенсию. Читайте об этом на сайте «Мои года» в статье «Причина №1, по которой вам незаконно откажут в назначении досрочной пенсии».

Сроки назначения

Заявление о назначении пенсии ПФР рассматривает в течение 10 рабочих дней со дня приёма заявления со всеми необходимыми документами либо со дня представления недостающих документов (если они были представлены в течение трёх месяцев).

Страховая пенсия по старости назначается со дня обращения за ней, но не ранее дня возникновения права на неё. Ранее дня обращения она назначается в том случае, если обращение последовало в течение 30 дней со дня увольнения с работы. При этом её назначение происходит со дня, следующего за днём увольнения с работы.

Размер пенсии

Размер пенсии по возрасту зависит от количества сформированных пенсионных баллов. Общий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2017 году составляет 4805 рублей 11 копеек в месяц. Для некоторых категорий граждан устанавливается повышенный размер фиксированной выплаты.

Пенсия по старости выплачивается ежемесячно. Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ её получения (на дому, в кассе доставочной организации или на свой счёт в банке).

Кроме того, за пенсионера получать пенсию может доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии, что пенсионер ежегодно подтверждает факт регистрации по месту получения пенсии.

Способы доставки пенсии

через Почту России;

через банк;

через организацию, занимающуюся доставкой пенсии.

Для выбора способа доставки или его изменения, вам необходимо уведомить об этом ПФР, любым удобным для вас способом – письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который назначил вам пенсию, или же в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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