Стаж для пенсии можно купить

В 2017 году для назначения пенсии необходимый страховой стаж должен составлять не менее восьми лет. Что делать, если его недостаёт? Докупить, причём криминала в этом нет.

Начиная с 1 января 2015 года в страховой стаж могут засчитываться периоды добровольной уплаты страховых взносов определённых категорий граждан, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Сам по себе страховой стаж – это длительность периодов трудовой и иной деятельности (в том числе и «нетрудовых» периодов), которые учитываются при установлении страховой пенсии и в течение которых работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд России.

Стаж для пенсии

Страховой стаж для назначения пенсии теперь можно купить. Фото pixabay.com

«Не все знают об этой норме закона, однако с 2015 года время добровольной проплаты платежей в пенсионную систему засчитывается в стаж страховой пенсии», – пояснила Бибикова.

Во-первых, первая категория лиц, которая может воспользоваться этим положением закона, – граждане Российской Федерации, проживающие за границей и официально не трудоустроенные в нашей стране. Если они уплачивают сами за себя страховой взнос в пенсионную систему, им идёт стаж.

Во-вторых, добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию могут официально не трудоустроенные соотечественники. Таковых, по разным оценкам, в России от 15 до 18 миллионов, причём это граждане трудоспособного возраста.

«То есть, за них не происходит отчислений в пенсионную систему, – отметила сенатор. – Такой человек также может осуществлять добровольные платежи в пенсионную систему и ему будет засчитываться страховой стаж».

Наконец, «купить» страховой стаж можно и за другого человека, который не зарегистрирован в системе обязательного социального страхования.

«К примеру, если жена нигде не работает, она домохозяйка, муж может осуществить добровольную оплату в пенсионную систему, которая засчитается в стаж. Такой вариант допускается. Для ясности – это же может сделать и брат, и любой другой человек», – говорит парламентарий.

Эти категории лиц могут купить себе страховой стаж при ряде условий: они должны быть зарегистрированы в Пенсионном фонде России (путём подачи заявления в территориальный орган ПФР) и официально не работать, чтобы за них не производилась уплата страховых взносов.

«Кроме того, законом предусмотрено, что страховой взнос должен осуществляться в размере 26 процентов с двух минимальных размеров месячной оплаты труда (МРОТ)», – рассказала Елена Бибикова.

Таким образом гражданин может «приобрести» не более половины требуемого стажа – целиком купить его нельзя.

«В этом году, чтобы уйти на пенсию, требуется восемь лет общего стажа, значит, за дополнительные взносы купить можно только четыре года», – резюмировала парламентарий.

Для назначения страховой пенсии по старости должны быть выполнены три условия:

Пенсионный возраст – для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет; Обязательный страховой стаж; Необходимое количество пенсионных баллов.

Пенсионный возраст пока остаётся неизменным (55 и 60 лет). Однако само по себе достижение пенсионного возраста в России больше не гарантирует назначение пенсии, если у гражданина нет стажа и баллов. При этом, обязательные для пенсии страховой стаж и количество пенсионных баллов с каждым годом растут.

Требования к страховому стажу

2017 год – 8 лет;

2018 – 9;

2019 – 10;

2020 – 11;

2021 – 12;

2022 – 13;

2023 – 14;

2024 – 15;

2025 и далее – 15 лет.

Требования к количеству пенсионных баллов

2017 год – 11,4 баллов;

2018 – 13,8;

2019 – 16,2;

2020 – 18,6;

2021 – 21;

2022 – 23,4;

2023 – 25,8;

2024 – 28,2;

2025 и позднее – 30 баллов.

Узнать свой страховой стаж и количество заработанных пенсионных баллов можно в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России. О том, как зарегистрироваться в "Личном кабинете", читайте здесь. Оценив ситуацию, не трудно прийти к выводу – хватает вам стажа и баллов для назначения пенсии или нет. Если нет, то их можно докупить.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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