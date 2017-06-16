Порядок подтверждения трудового стажа для выхода на пенсию упростили

Не требует доказательств – для некоторых категорий граждан введён упрощённый порядок подтверждения трудового стажа.

Как говорится, без бумажки ты букашка. Причём, «бумажки» не только сопровождают нас всю трудовую жизнь, но и провожают на пенсию. Чтобы не оказаться на заслуженном отдыхе с минимальной социальной пенсией, необходимо подтвердить свой трудовой стаж – и особенно много «бумажек» приходится собирать тем, кто начал работать задолго до старта пенсионной реформы.

Доказать трудовой стаж для назначения пенсии стало проще. Фото pixabay.com

Власти упростили порядок подтверждения страхового (трудового) стажа для тех, кто в течение длительного времени отдавал свои силы уходу за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. Упрощённый порядок утверждён постановлением правительства РФ от 10 мая 2017 года №546 «О внесении изменений в Правила подсчёта и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий».

Трудовой стаж для выхода на пенсию

Государство сочло, что выполнение столь важной социальной задачи как уход за больными и немощными не должно обрастать лишними бумажками. Теперь «доказать» необходимый трудовой стаж для выхода на пенсию будет проще.

Если раньше для включения в пенсионный стаж периода ухода за больными и инвалидами гражданину нужно было предоставить в ПФР подтверждающие документы, то после принятия постановления правительства эти периоды включаются в пенсионный стаж автоматически – на основании сведений персонифицированного учёта, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда.

Об этом и других нюансах оформления пенсии рассказывает проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов .

– С 2015 года страховая пенсия по старости назначается только при наличии индивидуального пенсионного коэффициента, а для того, чтобы его получить, нужно накопить определённое количество баллов, и это количество каждый год растёт. По пенсионному закону каждому, кто ухаживает за инвалидом или пожилым человеком, период ухода засчитывается как страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год, – вводит в курс дела Александр Сафонов. – И в данном случае человеку меньше будет собирать всякого рода справок с тем, чтобы доказывать право на получение этого дополнительного пенсионного коэффициента.

Уход за инвалидом не ограничивается часом – двумя в день, а занимает всё время «добровольной сиделки». Это особенно актуально при столь тяжких заболеваниях как, например, болезнь Альцгеймера, при которой человек теряет ориентацию в пространстве и времени – естественно, рядом с ним постоянно должен кто-то находиться.

Есть и другие хвори, когда ребёнку или пожилому человеку нужны постоянные уход и присмотр. Зачастую в подобных случаях семья выделяет человека, на плечи которого и ложится данная задача. А когда этот человек выходит на пенсию, месяцы и годы, проведенные у постели больного, прибавляются к пенсионному стажу. Правда, для начала этот факт необходимо соответствующим образом подтвердить.

– Такие больные, как правило, стоят на учёте в органах социальной защиты, и поэтому там прекрасно знают, кто за ними ухаживает: члены семьи или социальные работники, – объясняет эксперт. – Ещё проще решается вопрос в отношении лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами. Каждый ребенок, получающий инвалидность, состоит в базе данных Пенсионного фонда России (ПФР), который платит таким детям специальные пенсии. А значит, сотрудникам ПФР не составляет труда выяснить, кто именно ухаживает за этим ребёнком. Так что, тому родителю, который выполнял обязанности сиделки в ущерб работе, достаточно при выходе на заслуженный отдых написать простое заявление в Пенсионный фонд.

Но бывают и сложные случаи. К примеру, дочь нигде не работала, ухаживая за больной матерью, а к моменту выхода дочери на пенсию мать уже умерла. В такой ситуации нужно собрать и предъявить в Пенсионный фонд документы, которые бы подтвердили, что женщина действительно являлась инвалидом, требующим за собой постоянного ухода и при этом не проживала в специализированных государственных учреждениях (это могут быть как медицинские документы, так и бумаги из органов соцзащиты). В таких случаях как раз и придётся очень кстати новый, упрощённый порядок подтверждения трудового стажа.

Пенсионная система должна теперь стать ближе к человеку и его проблемам. Правда, пока что это не сильно относится к так называемым самозанятым гражданам. К примеру, человек, имеющий СНИЛС, но не скопивший ни копейки отчислений, с точки зрения Пенсионного фонда не обладает никаким трудовым стажем – пусть даже он в поте лица проработал всю свою жизнь. Так что, в соответствии с сегодняшними законами, он может рассчитывать лишь на социальную пенсию (с правилами назначения социальной пенсии можно ознакомиться на сайте для пенсионеров «Мои года» здесь). Выходом для него могла бы стать покупка пенсионных баллов.

– Это давняя наша дискуссия, в первую очередь с Министерством финансов. С моей точки зрения и моих коллег, которые занимаются этой проблемой, в принципе, нет никаких затруднений с тем, чтобы человек мог купить пенсионные баллы, – говорит Александр Сафонов. – Ведь мы понимаем, что жизнь строится у всех по-разному. Например, человек занимается каким-то высоким искусством, или наукой, изобретением. Вот он в один момент что-то великое изобрёл, нарисовал, сочинил, и ему заплатили большое количество денег. А потом у него может быть творческий провал, какая-то проблема возникнет, и он уже не будет зарабатывать эти деньги, может быть, вообще сидеть без работы какой-то период времени. И почему бы не дать ему возможность, когда у него эти денежки нарисовались, оплатить определенный пенсионный период? В принципе, ни с технической точки зрения, ни с финансово-экономической точки зрения никаких затруднений нет. Эта проблема сводится только к тому, что нужно наладить учёт таких специалистов, и всё-таки внести изменения в действующее законодательство.

Быть может, и здесь со временем что-то поменяется, по крайней мере, власти подают обществу такие сигналы. Например, некоторые члены Совета Федерации РФ недавно высказывали мнение о необходимости упростить взаимоотношения с самозанятыми гражданами. Предлагалось предоставить таким людям возможность приобретения некоего патента, который позволял бы уплачивать ежемесячные взносы в государственные небюджетные фонды.

– Самозанятость – это вообще рисковая сфера: сегодня заработал, завтра – нет. Но в этом направлении нужно продвигаться. Нужно создавать условия, чтобы граждане в максимальной степени были привлечены к формированию своих пенсионных прав в системе обязательного пенсионного страхования, – резюмирует эксперт.

Читайте также:

Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



Ещё полезное:

√ Вы имеете право на досрочную пенсию. Только не знаете об этом

√ Полный список наград для получения звания ветерана труда

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ