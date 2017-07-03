Забота о близких – в пенсионный стаж

Всякое цивилизованное общество начинается с заботы о детях, стариках и больных. А с развитием такого общества появляются и механизмы поддержки тех, кто посвятил себя заботе о немощных людях. Пенсионный фонд России осуществляет компенсационные и ежемесячные выплаты тем, кто ухаживает за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

Размер ежемесячной выплаты составляет:

5500 рублей – родителям, усыновителям, опекунам, попечителям;

1200 рублей – всем остальным.

1200 рублей составляет размер ежемесячной компенсационной выплаты тому, кто вместо зарабатывания денег заботится за инвалидом первой группы или престарелым человеком старше 80 лет либо нуждающимся в постоянном постороннем уходе (по официальному заключению лечебного учреждения).

Компенсационные выплаты положены за каждого такого подопечного на весь период осуществления ухода за ним.

Неважно, вместе или порознь живут «сиделка» и её подопечный – равно как и состоят ли они в родственных отношениях. Чтобы получать ежемесячную или компенсационную выплату, достаточно собрать установленный законом пакет документов и написать заявление в орган, который назначал и платит пенсии тому человеку, за кем требуется осуществлять уход. Этот же орган будет производить выплаты – вместе с пенсией, предназначенной нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства первой группы.

Установленные законом суммы выплат в 5500 и 1200 рублей в некоторых случаях могут быть увеличены. Это актуально для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также для территорий с тяжёлыми климатическими условиями – ведь жизнь там гораздо дороже из-за более высоких цен и дополнительных расходов. В таких местах суммы компенсационных и ежемесячных выплат умножаются на соответствующий данному району коэффициент.

Пенсионный стаж

Период ухода за нетрудоспособными гражданами включается в пенсионный стаж

Уход за нетрудоспособными и больными – это труд, который поглощает всё время и не позволяет ходить на работу. Тем не менее, без пенсии такие люди не останутся. Дело в том, что период ухода засчитывается в пенсионный стаж, так что человек, ухаживающий за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или нетрудоспособным старше 80 лет, сможет формировать себе страховую пенсию как обычный россиянин, работающий на каком-либо предприятии. При этом каждый год ухода приносит в его «копилку» по 1,8 пенсионных балла.

Количество пенсионных баллов не менее важно, чем наличие необходимого трудового стажа. Подробнее об этом читайте на сайте «Мои года» (moi-goda.ru) в статье «Достижение пенсионного возраста в России больше не гарантирует назначения пенсии».

Недавно российские власти сделали шаг навстречу людям, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами. Государство сочло, что выполнение столь важной социальной задачи и без того значительно усложняет жизнь и упростило порядок подтверждения трудового стажа для выхода на пенсию.

До 2017 года при назначении пенсии нужно было собрать и предоставить в ПФР документы, подтверждающие, что начинающий пенсионер не бездельничал годами, а заботился за человеком, которому требуется уход. Теперь же эти «периоды милосердия» автоматически включаются в трудовой стаж на основании сведений персонифицированного учета, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда России.

Особо нужно отметить, что осуществление ежемесячных и компенсационных выплат прекращается при наступлении следующих обстоятельств:

смерть гражданина, за которым осуществляется уход, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; прекращение фактического ухода;

назначение гражданину, осуществляющему уход, пенсии, независимо от ее вида и размера;

назначение гражданину, осуществляющему уход, или нетрудоспособному гражданину пособия по безработице;

выполнение нетрудоспособным гражданином либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы;

истечение срока, на который гражданину, за которым осуществляется уход, установлена первая группа инвалидности либо категория «ребенок-инвалид»;

признание нетрудоспособного гражданина инвалидом с детства;

достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по достижении этого возраста не установлена первая группа инвалидности;

помещение гражданина, за которым осуществляется уход, в организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме;

прекращение выплаты пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.

Если произошло одно из таких событий, влекущих прекращение выплаты, человеку, осуществляющему уход, необходимо в течение пяти дней поставить об этом в известность территориальный орган Пенсионного фонда России. Сделать это можно, даже не выходя из дома: в личном кабинете на сайте ПФР доступна услуга подачи в электронном виде заявления «О факте осуществления (прекращения) работы». Так что, вы вполне можете воспользоваться этим сервисом, чтобы известить Пенсионный фонд о прекращении ухода за нетрудоспособным гражданином.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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