Забота о близких – в пенсионный стаж

Всякое цивилизованное общество начинается с заботы о детях, стариках и больных. А с развитием такого общества появляются и механизмы поддержки тех, кто посвятил себя заботе о немощных людях. Пенсионный фонд России осуществляет компенсационные и ежемесячные выплаты тем, кто ухаживает за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.
Размер ежемесячной выплаты составляет:
-
5500 рублей – родителям, усыновителям, опекунам, попечителям;
-
1200 рублей – всем остальным.
1200 рублей составляет размер ежемесячной компенсационной выплаты тому, кто вместо зарабатывания денег заботится за инвалидом первой группы или престарелым человеком старше 80 лет либо нуждающимся в постоянном постороннем уходе (по официальному заключению лечебного учреждения).
Компенсационные выплаты положены за каждого такого подопечного на весь период осуществления ухода за ним.
Неважно, вместе или порознь живут «сиделка» и её подопечный – равно как и состоят ли они в родственных отношениях. Чтобы получать ежемесячную или компенсационную выплату, достаточно собрать установленный законом пакет документов и написать заявление в орган, который назначал и платит пенсии тому человеку, за кем требуется осуществлять уход. Этот же орган будет производить выплаты – вместе с пенсией, предназначенной нетрудоспособному гражданину, ребенку-инвалиду или инвалиду с детства первой группы.
Установленные законом суммы выплат в 5500 и 1200 рублей в некоторых случаях могут быть увеличены. Это актуально для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также для территорий с тяжёлыми климатическими условиями – ведь жизнь там гораздо дороже из-за более высоких цен и дополнительных расходов. В таких местах суммы компенсационных и ежемесячных выплат умножаются на соответствующий данному району коэффициент.
Пенсионный стаж
Период ухода за нетрудоспособными гражданами включается в пенсионный стаж
Уход за нетрудоспособными и больными – это труд, который поглощает всё время и не позволяет ходить на работу. Тем не менее, без пенсии такие люди не останутся. Дело в том, что период ухода засчитывается в пенсионный стаж, так что человек, ухаживающий за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или нетрудоспособным старше 80 лет, сможет формировать себе страховую пенсию как обычный россиянин, работающий на каком-либо предприятии. При этом каждый год ухода приносит в его «копилку» по 1,8 пенсионных балла.
Количество пенсионных баллов не менее важно, чем наличие необходимого трудового стажа. Подробнее об этом читайте на сайте «Мои года» (moi-goda.ru) в статье «Достижение пенсионного возраста в России больше не гарантирует назначения пенсии».
Недавно российские власти сделали шаг навстречу людям, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами. Государство сочло, что выполнение столь важной социальной задачи и без того значительно усложняет жизнь и упростило порядок подтверждения трудового стажа для выхода на пенсию.
До 2017 года при назначении пенсии нужно было собрать и предоставить в ПФР документы, подтверждающие, что начинающий пенсионер не бездельничал годами, а заботился за человеком, которому требуется уход. Теперь же эти «периоды милосердия» автоматически включаются в трудовой стаж на основании сведений персонифицированного учета, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда России.
Особо нужно отметить, что осуществление ежемесячных и компенсационных выплат прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
-
смерть гражданина, за которым осуществляется уход, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; прекращение фактического ухода;
-
назначение гражданину, осуществляющему уход, пенсии, независимо от ее вида и размера;
-
назначение гражданину, осуществляющему уход, или нетрудоспособному гражданину пособия по безработице;
-
выполнение нетрудоспособным гражданином либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы;
-
истечение срока, на который гражданину, за которым осуществляется уход, установлена первая группа инвалидности либо категория «ребенок-инвалид»;
-
признание нетрудоспособного гражданина инвалидом с детства;
-
достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по достижении этого возраста не установлена первая группа инвалидности;
-
помещение гражданина, за которым осуществляется уход, в организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме;
-
прекращение выплаты пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.
Если произошло одно из таких событий, влекущих прекращение выплаты, человеку, осуществляющему уход, необходимо в течение пяти дней поставить об этом в известность территориальный орган Пенсионного фонда России. Сделать это можно, даже не выходя из дома: в личном кабинете на сайте ПФР доступна услуга подачи в электронном виде заявления «О факте осуществления (прекращения) работы». Так что, вы вполне можете воспользоваться этим сервисом, чтобы известить Пенсионный фонд о прекращении ухода за нетрудоспособным гражданином.
Читайте также:
Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
Ещё полезное:
√ Вы имеете право на досрочную пенсию. Только не знаете об этом
√ Полный список наград для получения звания ветерана труда
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
Льготы работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Приоритетные задачи ПФР в 2017 году
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...