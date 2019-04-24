«Меня мучили сны о театре и сцене»: Ольга Кабо рассказала о своей личной жизни

Актриса Ольга Кабо раскрыла тайны развода со своим мужем Эдуардом Василишиным. Долгие семь лет они были вместе, но в начале 2000-х годов творческие стремления артистки взяли верх над её личной жизнью, что поставило точку в её отношениях.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Большая слава пришла к Ольге очень рано, когда девочке было всего 15 лет. Главная роль в картине «И повторится всё…» сделала её популярной и дала старт громкой карьере будущей звезды.



Десятки ролей в кино и театре потянулись вереницей после первого успеха. Ольге доставались чувственные образы сильных героинь, которые она воплощала на экране с непременным успехом. Поклонники верили, что она продолжит успешные съёмки в кино, как вдруг Кабо пропала на несколько лет.



Не сразу, но актриса призналась, что творческий отпуск стал вынужденной мерой, которую требовал её новый супруг. Бизнесмен Эдуард Василишин женился на актрисе, когда той было 29 лет. Красивые ухаживания супруга перебивались его сильной ревностью. После рождения дочери Тани бизнесмен заставил свою супругу бросить работу и полностью отдаться заботе о семье.



«Эдуард был очень сильным, волевым человеком. В какой-то момент он предложил мне быть просто женщиной и женой. Я пошла на это. Все было хорошо, мы много путешествовали, но меня мучили сны о театре и сцене», – поведала Ольга.

Но долго продержаться она не смогла. Мечты об актёрской карьере возвращались всё чаще, а однажды ей предложили роль в сериале «Салон красоты». Ольга от предложения отказываться не стала, честно рассказав об этом своему супругу. «Это было начало конца», – призналась актриса. Понемногу они стали отдаляться, но со временем всё-таки смогли вернуть нормальные отношения. По признанию артистки, Эдуард не бросает её в беде, да и с дочерью общаться не прекращает.



Несколько лет Ольга восполняла пробелы в карьере: она играла в театре и кино, совсем забыв о своей личной жизни. Поклонники, конечно, успевали распускать слухи о новых романах Ольги. Кто-то предположил, что она находится в отношениях со своим коллегой Александром Домогаровым, но их связывала только крепкая дружба.



Свою любовь актриса нашла под конец 2008 года. Тогда за ней стал ухаживать бизнесмен Николай, который порой любил дарить неожиданные сюрпризы своей избраннице. Прошло всего несколько месяцев после встречи, а влюбленные уже решили сыграть свадьбу.



Долгие три года супруги мечтали о ребёнке, но у них ничего не выходило. Ольга даже потеряла надежду, как вдруг прямо на съёмках почувствовала странные ощущения. «Вкусовые рецепторы обострились, с организмом что-то произошло», – призналась актриса. Как оказалось, на тот момент она уже шесть недель была беременна.



Супруг на эту новость отреагировал резко: не поверил, а потом «просто встал и ушёл». Николаю потребовалось время, чтобы всё обдумать, но в итоге он всё-таки вернулся.



Беременность актрисы стала такой же неожиданностью для её дочери. Она ревновала к своему не рожденному брату, но сейчас всё наладилось, и дети Кабо смогли сильно сблизиться.



Совсем недавно Ольга и Николай отпраздновали десятую годовщину свадьбы. Теперь актриса играет в кино, совмещая свою профессиональную деятельность с обязанностями матери и жены. За это 51-летняя актриса очень благодарна своему мужу, который совсем не против её творческих стремлений.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ