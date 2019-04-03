В Москве в брак можно будет вступить "где угодно"

Первые необычные площадки для регистрации браков в Москве заработают накануне праздника Красная горка 4 мая, когда в России традиционно играют много свадеб.

Столичные молодожены смогут расписаться в храме Христа Спасителя, Московском планетарии, Останкинской телебашне, башне «Федерация», на стадионе «Спартак», усадьбе Муравьевых-Апостолов и ресторане на Овчинниковской набережной.

К свадьбам усадьбу Муравьевых-Апостолов украсят декорации по мотивам «Алисы в Стране чудес» с 3D-инсталляциями, а в планетарии появятся декорации с инопланетянами, ракетами и планетами. В Доме торжеств на Воробьевском шоссе москвичи смогут вступить в брак под звуки джаза, который напомнит гостям о романе «Великий Гэтсби» Френсиса Скотта Фицджеральда.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что брак в Москве теперь можно будет зарегистрировать и в храме, и на стадионе. При этом список необычных мест будут менять с учетом пожеланий молодоженов.

По инф. rosbalt.ru

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